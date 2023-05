El fútbol son resultados y sensaciones. Aunque lo primero ha pasado a un segundo plano, una vez que se ha confirmado el descenso matemático del Elche CF a Segunda División, las alegrías siempre ayudan a cambiar de opinión.

Sebastián Beccacece llegó al Elche inmerso en un mar de dudas, sobre si era el momento oportuno y si su capacidad, sin conocimiento del fútbol español, era la apropiada para liderar el proyecto de la próxima temporada, en la que el único objetivo del conjunto ilicitano es el ascenso y el retorno a la élite del fútbol español.

Su inicio, con cinco derrotas de manera consecutiva, alimentaron todavía más esas incógnitas.

El mensaje del técnico argentino sobre que su misión en la recta final de la actual campaña no era otra que adelantar tiempo para sembrar y preparar el equipo para el curso venidero no terminaba de calar en el franjiverdismo. Sobre todo porque los resultados no llegaban.

En el club, tanto desde la zona noble del Martínez Valero como los propios jugadores, siempre han defendido la apuesta del propietario, Christian Bragarnik, y han coincidido en que era mejor que Beccacece llegase ahora, que en julio.

Poco a poco y dentro de la dificultad que entrañaba su camino, el preparador argentino ha ido ganando adeptos y, ahora mismo, nadie duda de que comandará el próximo proyecto en la categoría de plata.

RESULTADOS

Dos triunfos y unas sensaciones que van mejorando

La contundente victoria frente al Rayo Vallecano (4-0) de hace dos jornadas le permitió liberarse con su primer resultado positivo. Pero sobre todo la de este pasado domingo, ante un rival de enjundia como el Atlético de Madrid (1-0), unido a que las sensaciones del equipo van mejorando, ha confirmado el liderazgo y la capacidad de Beccacece.

Los dos últimos encuentros como local han terminado con triunfo y seis puntos. Algo que no habían podido conseguir sus antecesores Francisco, Jorge Almirón y Pablo Machín. A pesar del descenso, los fieles aficionados franjiverdes han disfrutado con su Elche. Y cuando la pelotita entra se olvida todo lo demás. Todo lo contrario sucedió en los primeros cinco encuentros con el entrenador argentino. Fueron derrotas y se multiplicaron las dudas.

TÁCTICA

Un sistema de juego cada vez más definido

En los primeros envites con Beccacece, con la ubicación de Carmona y luego John como pivotes, y, sobre todo, la de Mascarell como central, se llegó a tildar como «locura» esa mini revolución.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el sistema de juego que quiere implantar está cada vez más definido. Tiene claro que pretende que el pivote ayude a defender, a jugar en corto con los volantes (Gumbau y Fidel) y ayudar a la construcción del juego en fase ofensiva, para que los laterales-carrileros sean profundos. Por ello, también ha prescindido de centrales robustos y contundentes, como puedan ser Roco, Gonzalo Verdú o Diego González. Ha optado en el eje de la defensa por futbolistas de un corte más creativo que ayuden a sacar la pelota desde atrás, como Mascarell, Pedro Bigas o Carlos Clerc, que ha subido de forma considerable su rendimiento en los últimos encuentros.

Además, ha empleado un sistema mixto de cinco atrás a la hora de defender y tres o cuatro en el momento de atacar. Lautaro Blanco, por la parte izquierda; y Tete Morente, indiferentemente en ambos costados; están siendo futbolistas claves en el esquema de Beccacece.

El paso de los encuentros también ha ayudado a que cada vez los jugadores tengan más asimilada su forma de jugar. Eso, unido a la presión alta, jugar en campo contrario, buscar los cambios de orientación a los espacios y repliegues rápidos cuando el rival tiene el balón se cumplió, casi a la perfección, frente al Atlético de Madrid.

Los dos últimos partidos en el Martínez Valero han finalizado con victoria y portería a cero.

CERCANO A LA AFICIÓN

Comprometido con el sentimiento franjiverde

Sebastián Beccacece no ha dudado nunca de intentar ser un entrenador cercano que, desde el primer momento, ha querido impregnarse del sentimiento franjiverde.

Recién aterrizado tuvo la oportunidad de comprobar de primera mano lo que significa el Elche para la ciudad acudiendo al acto de la medalla de oro de la ciudad por parte del Ayuntamiento al club ilicitano.

También estuvo presente en la Gala del Centenario organizada por la Federación Peñas. No puso ninguna pega la semana pasada en abrir el entrenamiento a los escolares. En sus primeros días en la entidad también quiso tener un encuentro privado con la prensa...

El técnico argentino era consciente, desde el primer momento, de que tenía un reto difícil y que ha llegado en un momento complicado. Sin embargo, siempre ha apelado a su filosofía de vida de intentar crecer y mejorar cada día y no dejarse llevar por la euforia o por las decepciones.

Eso le ha permitido avanzar y ganarse cada vez más simpatía. Le queda todavía mucho camino, pero, como se suele decir, va progresando adecuadamente. De momento, ya no hay tantas dudas sobre él como al principio.