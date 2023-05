La plantilla del Elche CF continúa preparando el encuentro de este próximo sábado (18.30 horas), en el Coliseum Alfonso Pérez, contra el Getafe de Bordalás.

El técnico franjiverde, Sebastián Beccacece, no podrá recuperar a ningún jugador lesionado y seguirá teniendo las bajas de Mascarell y de Carmona, a los que quería continuar probando como central, en el caso del canario; y como mediocentro, en el sevillano.

El preparador argentino señaló hace dos semanas que estaban evolucionando bien y que iban a comenzar a realizar trabajo de campo. Sin embargo, ninguno de los dos está todavía preparado para volver.

Tanto Mascarell como Carmona siguen trabajando al margen del grupo y, según fuentes cercanas al club ilicitano, están descartados para los dos próximos envites. El sábado en Getafe y el miércoles 24 de mayo (19.30 horas), en el Martínez Valero, frente al Sevilla.

El centrocampista canario es quien más cerca está de reaparecer y podría hacerlo en la penúltima jornada, en la que el conjunto ilicitano visita el domingo 28 de mayo (19 horas), el estadio de San Mamés para enfrentarse al Athletic Club de Bilbao.

Mascarell se lesionó en los instantes finales del encuentro disputado en Vigo, ante el Celta, el pasado 26 de abril. El futbolista tinerfeño sufrió una lesión en la cara anterior del cuádriceps izquierdo, según el parte médico facilitado por la entidad franjiverde. Lleva más de 20 días en el dique seco y se ha perdido los tres últimos envites, ante Rayo Vallecano, Almería y Atlético de Madrid.

Por su parte, José Ángel Carmona cayó fulminado antes de la primera media hora de juego del choque ante el Barcelona del pasado 1 de abril. Fue en el estreno de Sebastián Beccacece como entrenador del Elche y jugando en la posición de pivote defensivo, en la que pretendía ponerlo el técnico argentino.

El joven jugador cedido por el Sevilla sufrió una importante rotura fibrilar en la zona del músculo isquiotibial derecho.

En un principio, parecía que había dicho adiós a la temporada. Pero en las última semanas estaba progresando bien y se espera que, aún, pueda disputar algún encuentro. Podría ser el último de la temporada, fijado para el domingo 4 de junio (19 horas), en el Martínez Valero, contra el Cádiz.

No obstante y a pesar de que, después, tendría el periodo vacacional para recuperarse, la intención es no arriesgar. Si no se encuentra en óptimas condiciones, no volverá a jugar, porque podría arriesgarse a una recaída.

Carmona lleva más de un mes y medio en la enfermería y se ha perdido los últimos siete partidos: Osasuna, Girona, Valencia, Celta, Rayo Vallecano, Almería y Atlético de Madrid.

En el club ilicitano le están intentando darle cariño, sobre todo, porque se trata de un futbolista que gusta mucho a Beccacece y que lo ve idóneo para hacer la función de pivote defensivo junto a John Chetauya.

Está cedido por el Sevilla y la entidad franjiverde se reservó una opción de compra por seis millones de euros. Una cantidad que se antoja demasiada elevada y más con el descenso a Segunda División.

En principio volverá al Sevilla, pero si el futbolista está por la labor de quedarse en el Elche en la categoría de plata, el club ilicitano intentaría negociar su compra a la baja, ya que se trata de un jugador joven con un buen futuro por delante.

El resto, todos disponibles

Si no surge ningún problema de última hora en lo que resta de semana, Mascarell y Carmona serían las únicas bajas para el partido del sábado ante el Getafe.

La pasada jornada ya reaparecieron Pedro Bigas y Helibelton Palacios, que también habían estado varias semanas lesionados.

La intención de Beccacece es mantener el once inicial que tan buen resultado le dio el pasado domingo frente al Atlético de Madrid.

La única variación podría ser la entrada de Pere Milla en ataque por Randy Ntkea. El francés realizó su mejor encuentro desde que llegó al conjunto franjiverde en el pasado mercado de invierno y se ha ganado el poder continuar en el equipo titular.

Los otros diez futbolistas que salieron inicialmente ante los colchoneros: Edgar Badia, Helibelton Palacios, Bigas, Clerc, Lautaro, John, Gumbau, Fidel, Tete Morente y Lucas Boyé son, ahora mismo, intocables para el preparador argentino.