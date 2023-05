José Bordalás, entrenador del Getafe, dijo este viernes que está "convencido" que van a sacar la "situación adelante" y advirtió de su próximo rival, el Elche, colista y descendido, que "la clasificación no dice nada".

El Getafe afronta el partido contra el Elche con la obligación de ganar para salir del descenso y tomar aire en la clasificación para seguir con las opciones de permanencia intactas.

"Está claro que no podemos pensar en la situación del Elche. Está atravesando un gran momento, viene de sacar un buen resultado ganando con claridad al Atlético. Haciendo buen fútbol, por lo tanto los números le avalan. Es un equipo que respetamos. Vamos a tener que hacer un gran partido pero es una final para nosotros. No lo digo yo, lo tenemos todos en mente. Todos tenemos muy claro que el partido de mañana es muy importante", dijo Bordalás, en conferencia de prensa.

Recurso frente al Real Madrid

Tras el partido frente al Real Madrid el Getafe presentó un recurso por alineación indebida del conjunto de Carlo Ancelotti, algo que les podría dar los tres puntos. "Estoy al margen, estoy centrado en el partido de mañana. Es el club como entidad el que ha hecho el recurso. No puedo dar más detalles. Estamos al margen. Siempre voy a apoyar a mi club y si el club ha considerado que se reclama es porque las normas son las que son y se considera que deben ser así. Cada club busca sus intereses y si el Getafe recurre esa acción le tengo que apoyar", confesó el técnico alicantino, que no vislumbra otro escenario que ganar mañana.

"No pensamos en esa posibilidad. Mi mente solo piensa en ganar, no ahora, siempre. Mis jugadores no se les puede pasar por la cabeza otra posibilidad por la cabeza. La gente está muy motivada y mentalizada porque mañana es el partido", comentó Bordalás, que no hace cálculos de puntos por la salvación.

"No lo sabemos, lo que está claro es que tenemos los puntos que tenemos. Para alcanzar esa cifra de 40 puntos hay que ganar partidos. Mañana es una oportunidad. Que nadie se equivoque, la clasificación no dice nada. Lo pudimos ver frente al Atlético de Madrid y el Elche gana. A la historia me remito", apuntó.

Como ante el Sevilla

"Tenemos un ejemplo con el Sevilla. Cuando vino aquí a Getafe estaba en una situación delicada y ahora es finalista de la Liga Europa y ahora peleando por ganarla. Es lo bonito del fútbol. Solo tenemos pensamientos positivos", subrayó.

El técnico alicantino, que volvió al Getafe hace apenas tres semanas, no está teniendo mucho tiempo de preparar este final de curso.

"El tiempo ha sido breve pero no hay cabida para lamentos. Los entrenadores siempre deseamos tener más tiempo para poder adaptar nuestra idea. Estamos haciéndolo bien, los chicos tienen una buena predisposición y están comprometidos con la situación y el objetivo. Les veo bien. Estoy convencido de que lo vamos a sacar. Lo veo en el día a día. La actitud es inmejorable. No hay segundas oportunidades", apuntó.