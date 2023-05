El entrenador del Elche CF, Sebastián Beccacece, se ha mostrado contento por el esfuerzo, el juego y el resultado de su equipo en el encuentro de este sábado frente al Getafe (1-1). El preparador argentino ha recordado que, pese a estar descendido, el único objetivo había sido ir al Coliseum Alfonso Perez "a jugar una final" y que eso les ayudó a cosechar un resultado positivo y a siete puntos en los últimos cuatro partidos.

El técnico del conjunto ilicitano ha defendido que la imagen de tranquilidad, por la del nerviosismo del Getafe, no había sido motivada porque ya estuvieron descendidos. "Hay mucho trabajo. Vinimos a jugar una final, como tiene que ser. Hemos mentalizado al grupo de que compita cada día como si fuese el último partido. Seguimos siendo los que más corremos, los más intensos. Y además estamos ganando en juego. El equipo se va encontrando a base de pasarse el balón. Hubo mucha tensión, la necesaria para jugar este tipo de encuentros. Si uno lo juega liberado, seguramente nos hubiéramos ido derrotados", ha señalado en la rueda de prensa posterior al envite, en declaraciones recogidas por EFE.

Cuando le han preguntado si el hecho de haber llegado al Elche con el equipo ya desahuciado al descenso a Segunda División y que si hubiera aterrizado antes, con los resultados que está cosechando, todavía hubiera podido revertir la situación, Beccacece ha asegurado que “estoy muy tranquilo y muy enfocado para lo que viene. Sabíamos a lo que veníamos, hay que ser realistas. Nos costó cinco partidos para ganar uno, pero a mi lo que me motiva y me entusiasma es el compromiso de los chicos. No es fácil lo que ha hecho el Elche en Getafe: estar unidos, metidos, concentrados, combativos. Es para valorar".

El preparador franjiverde también se ha referido a la opción de Lucas Boyé pueda continuar en el equipo la próxima temporada en Segunda División. "No sé que pasará en el mercado. Sé en qué vamos a trabajar para que pase, trabajaremos para que el Elche pueda ser protagonista. Queremos un equipo muy agresivo, con mentalidad ganadora, que compita en cualquier escenario sabiendo la dificultad de jugar en Segunda División y estamos preparando la cabeza para ello".

Bordalás

Por su parte, el entrenador del Getafe, José Bordalás, ha señalado que no ha visto a su equipo condicionado por la presión de necesitar ganar el partido para tomar aire en la lucha por permanencia y cree que "no hay cabida para el miedo". "El esfuerzo quizás nos ha pasado un poco de factura, pero el jugador estaba entero, no hay cabida para el miedo. Miedo se tiene a la muerte, pero no a un partido de fútbol. Es nuestra profesión y estamos preparados para este tipo de situaciones, hay que afrontarlas. Hay momentos mejores y peores. Estamos en una situación delicada, como otros equipos. Hay que pensar ya en el siguiente partido", ha declarado en sala de prensa del Coliseum Alfonso Pérez.

"Una victoria hubiera sido mejor, tendríamos dos puntos más. Pero solo queda pensar en el siguiente. No hay tiempo para lamentarse, queda una jornada menos, toca preparar el partido del miércoles, en Sevilla, frente al Betis, recuperar a los jugadores a nivel físico y anímico. Están cabreados por no conseguir la victoria. Estamos también tristes por los aficionados, porque no hemos podido conseguir la victoria por ellos. El equipo está vivo y va a seguir peleando hasta el final", ha comentado el extécnico del Elche.

Sobre el desarrollo del choque ante los franjiverdes ha indicado que “estamos un poco tristes por el resultado. Habíamos preparado el partido para ganarlo. Era una final para nosotros, un encuentro importantísimo. La sensación no es buena, porque después del 1-0 hemos tenido tres ocasiones claras, que de marcarlas el partido hubiera cambiado", y ha añadido que “aún así el equipo en el segundo tiempo lo ha intentado, hemos tenido nuestras ocasiones, una pena. Ellos también las suyas, están en buen momento, lo vienen demostrando en los últimos partidos. La sensación es de haber podido ganar si el equipo hubiera acertado, no queda otra que seguir. Toca pensar en el siguiente partido", añadió.