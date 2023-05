Es de profesionales. Es su obligación. El equipo se lo debe a la afición. Y a la institución que representa. Sí. Pero estas frases no dejan de ser tópicos futbolísticos si no se demuestran sobre el campo. Y así hizo el Elche el pasado domingo, ante su hinchada. Lo demostró ganando 1-0 al Atlético de Madrid en el partido más completo de la temporada. Y en esa dinámica quieren seguir los de Beccacece, cuyo discurso refleja que en el grupo todo el mundo está conectado para vivir con ambición la jornada 35 de LaLiga Santander.

No bajar los brazos

Hace ya dos semanas que el Elche está descendido, pero aquí nadie baja los brazos y el grupo viajaba ayer por la tarde a Getafe con la ilusión de hilar la primera segunda victoria seguida de la temporada.

El Coliseum Alfonso Pérez acoge este sábado a las 18.30 horas un partido vital para los de casa. El Getafe está en puestos de descenso con 34 puntos. Por delante tiene a uno a Valladolid y Cádiz. A dos al Almería y a tres al Valencia. Lleva una sola victoria en los últimos cinco encuentros. La consiguió con José Bordalás como director y le quedan tres citas complejas, en casa de Betis y Valladolid, y recibiendo a Osasuna.

Dos victorias

El Elche suma dos triunfos en sus cinco últimos compromisos. Beccacece ya advirtió nada más llegar que su paso por la máxima categoría sería para preparar la temporada siguiente. En Segunda. El técnico argentino ha venido para implantar un modelo de juego y está consiguiendo que, por primera vez en la temporada, los franjiverdes tengan una idea clara de cómo jugar.

Además, suele utilizar a un núcleo concreto de jugadores. Precisamente sobre los que la nueva comisión deportiva ya ha comenzado a trabajar. Beccacece reconocía ayer que va a dar continuidad a los que ya han sido protagonistas, salvo por cuestiones mayores como las lesiones de José Ángel Carmona y Omar Mascarell, que les impiden estar hoy, así como las molestias musculares de otros dos jugadores que no precisó, pero que podrían ser Pedro Bigas y Lautaro. Ambos se marcharon del campo ante el Atlético con problemas. Incluso Fidel, que también hizo lo propio. El club solo abrió a la Prensa el entrenamiento del lunes. Los titulares no estaban con el resto. Por ello, adivinar el once titular es complejo.

Alineación

El técnico argentino volverá a poner a Edgar Badia en la meta. Su defensa contará con Carlos Clerc y Helibelton Palacios. El primero como central izquierdo. El segundo en el lateral diestro. Con Clerc puede estar Lautaro Blanco o, si fuera uno de los descartados, podría jugar Josan por la derecha y Tete Morente hacer de lateral. Por delante de los defensores, realizando la conexión, John y Gumbau. Por banda podrían repetir Fidel y Nteka, o quedarse el delantero porque también salió con molestias y entrar Pere Milla. Arriba, Lucas Boyé.

Según se ha podido apreciar en los primeros encuentros de Beccacece, su idea es formar un once tipo e ir reforzándolo si es necesario. De momento no ha podido repetir la misma formación inicial por sanciones o lesiones, pero parece evidente que esa es su intención.

Histórico

El Elche viaja a Getafe sabiendo que nunca ha perdido un partido en sus visitas en Primera División. La última cita similar se produjo la temporada pasada con Fran Escribá como técnico y logrando un 0-1 muy importante para las aspiraciones franjiverdes. El gol fue de un exfranjiverde, Johan Mojica, pero de aquel equipo quedan 14 jugadores. Solo Mascarell no podrá repetir, en principio.

El rival

El Getafe de Bordalás necesita la victoria con urgencia. Así se respira en el ambiente que se vivirá hoy en el estadio madrileño, que ha colgado el cartel de no hay billetes. El entrenador alicantino podría formar con David Soria en portería, con una pareja de centrales formada por Mitrovic y Djené, y los laterales para Gastón y Damián Suárez. En el centro, Arambarri y Maksimovic. Por la izquierda, Aleñá y en banda contraria Juan Iglesias. Arriba, dos delanteros, Mayoral y Enes Ünal.