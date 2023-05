El entrenador del Elche CF, Sebastián Beccacece, ha ofrecido este martes la rueda de prensa previa al encuentro de mañana miércoles (19.30 horas), en el estadio Martínez Valero, frente al Sevilla. El técnico argentino ha señalado que los últimos buenos resultados han venido motivado por el trabajo y compromiso de sus futbolistas y se ha mostrado contento e ilusionado con los pasos que están dando para preparar el equipo de cara a la próxima temporada, en la que el objetivo será retornar a Primera División.

Con la progresión que está llevando el equipo, ¿existe la convicción de que se puede lograr la tercera victoria consecutiva como local?

Estamos creciendo y mostrando algo más de continuidad. Eso te lo da el tiempo y las vivencias de cada situación para superar las adversidades. Ahora, estamos disfrutando. Con trabajo, hemos cambiado el sufrimiento por el disfrute y ese es el camino a seguir. Hay que continuar en esa exigencia aprovechando las cosas buenas que estamos haciendo y que vengan errores nuevos y no viejos-Trabajamos para ganar partidos. Vamos a enfrentarnos a un finalista de la Europa League y es una linda oportunidad para desafiarnos nuevamente. Ya lo conseguimos frente un rival de la dimensión del Atlético de Madrid. Somos un grupo positivo, con humildad y con esa fuerza que da la unión afrontamos cada encuentro para competir.

Está en números de permanencia. En octubre no pudo venir porque no tenía el permiso de la Jira Panel. ¿le da pena no haber llegado antes para haber podido revertir la situación?

Las cosas son como son y hay que aceptarlas. No se nos denegó, se pidió una evaluación de la situación y se dio un partido de margen para tomar una decisión y se compitió con un interino. Pero había que poner un entrenador. No había tiempo para esperar. No se sabe qué hubiera ocurrido si hubiese llegado antes. Hoy estoy feliz, disfrutando con el presente y preparando el futuro. Lo que pasó es esto y lo que es, está. Ya pensamos en el lugar de concentración, en la pretemporada, cuándo empezaremos, la reestructuración y el día a día. Hoy nuestra cabeza y el foco solo está en el partido del Sevilla, que es nuestra final. Debemos saber que es nuestro único partido y preparamos la cabeza para 42 jornadas del año que viene. No podemos pensar en que vamos a ser el favorito para ascender. En Segunda División nadie sube en la jornada 10 y tendremos que afrontar también la temporada partido a partido.

¿Piensa que la mejoría ha venido provocada porque los jugadores se han liberado una vez consumado el descenso?

La mejoría se debe al trabajo y a ganar contra el Rayo, de la forma que lo hicimos que nos liberó. Permitió encontrar lo bueno que estábamos haciendo. Siempre trabajamos para ganar. El enfado contra el Almería fue porque deberíamos habernos ido con dos goles de ventaja al descanso. Eso nos ayudó a saber que no podemos perdonar. La mejor versión se vio ante el Atlético de Madrid de principio a fin y contra el Getafe, a pesar de que nos golpearon con el gol, no perdimos la cabeza. Pudimos empatar antes descanso y luego lo hicimos en una segunda parte fue maravillosa.

Viendo los últimos partidos, ¿se ha ganado Nteka su continuidad?

Estoy satisfecho con todos los chicos.Tengo 26 futbolistas que desde el primer día tienen una predisposición total; parece normal, pero a veces y más en la situación en la que estamos, no pasa. Estoy contento con su pasión y sus ganas. A partir de ahí, sabremos la situación de cada uno. Estoy muy conforme con lo que tengo y la continuidad dependerá del mercado, no de mí.

Le están dando alegrías a la afición en los últimos partidos...

Me quedo con la tranquilidad de que hemos podido organizarnos y ponernos de acuerdo en poco tiempo. Llegamos en una situación deteriorada emocionalmente y he vuelto a sentir el disfrute de ir a competir. Eso me genera mucha satisfacción. La afición ve, independientemente del resultado, que hay una entrega máxima en el equipo y se debe sentir representada.

¿Ve a John como un jugador importante para la próxima temporada?

Es muy importante el valor para afrontar este momento, desarrollándose en varias posiciones, sin que la falta de continuidad que había tenido anteriormente o la experiencia sea una excusa. John debe seguir mejorando porque nadie tiene el puesto asegurado. En base a eso tomo decisiones porque lo más importante es lo colectivo. Lo que une y lo más importante es el Elche. Estoy feliz en lo personal, pero valoro lo colectivo. Siempre vamos viendo opciones y sacando conclusiones. Frente al Getafe, John jugó en tres posiciones distintas en el mismo partido. También hemos visto a futbolistas como Clerc, Fidel, Tete Morente, Mascarell o Gumbau que han jugado en diferentes demarcaciones. Esas son las evaluaciones que vemos en cada partido. Tenemos ideas y hay que bajarlas al campo, porque no siempre salen. Muchas de las cosas que imaginamos están saliendo. Estamos avanzando y cada vez veo más cerca la idea de juego que queremos.

¿Teme que jugadores como Lautaro o Lucas Boyé, con el cartel que tienen, quieran seguir en Primera División?

Son profesionales y pertenecen al Elche. Durante el mercado veremos las opciones y tendrá que decidirlo el club. Contamos con ellos, pero luego estará el mercado, que será largo y tendremos que estar preparados para cualquier cosa. Sabemos cómo funciona y esto es un sistema capitalista

¿Ha habido avances en las negociaciones para renovar a Pedro Bigas, Gumbau y Helibelton Palacios? ¿Qué sensaciones tiene sobre su continuidad?

Puedo tener sensaciones, pero respeto los tiempos y hay gente en el área deportiva, que está llevando esos temas. Las cosas que hablo con ellos las mantengo en la reserva. Entiendo todo y cuando finalice la temporada, todos tendremos las cosas más claras. Hay margen de tiempo y podemos estar tranquilos.

¿Qué opinión tiene del trabajo que está realizando Mendilibar en el Sevilla, al que ha reflotado?

Me parece maravilloso porque lo metió en un lugar de privilegio. Han logrado que, más allá de que juegue un jugador u otro, tienen una idea y una forma de jugar muy clara. Yo no lo conozco mucho, pero he preguntado a futbolistas que han estado con él y hablan maravillas. Eso es lindo porque no es sencillo que la gente hable bien de los demás, no es nada fácil. Están en un gran momento de forma y de confianza y ahora vamos a desafiarles. Debemos jugar con carácter, y aprovechar para exigirnos.

El hecho de que el Sevilla utilice un equipo en la Europa League y otro en LaLiga, ¿le complica a la hora de preparar el encuentro?

Es un equipo que, más allá de quién juegue, sabe lo que hace y su esencia no cambia. Juega con una presión alta, tiene sus virtudes y más allá de los nombres, es un equipo reconocido y definido. Solo cambia algún matiz, en función de quien salga. Eso no nos altera demasiado porque tienen claro su estilo.