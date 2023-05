El Elche CF ha seguido este martes preparando el encuentro de mañana miércoles, a partir de las siete y media de la tarde, en el estadio Martínez Valero, frente al Sevilla, correspondiente a la jornada 36 de LaLiga Santander de Primera División.

La lluvia caída durante toda la noche en la ciudad ilicitana ha provocado que los futbolistas franjiverdes no hayan entrenado en el césped del Martínez Valero y se hayan refugiado en el gimnasio. Además, el hecho de que el pasado sábado jugarán su partido frente al Getafe y que, ahora, haya jornada intersemanal, tampoco deja mucho tiempo para que los jugadores se puedan ejercitar con mucha intensidad. Los entrenamientos están siendo más de recuperación y de mantener la forma. Por ello, Beccacece y su cuerpo técnico han entendido que no valía la pena ejercitarse en el Martínez Valero bajo la lluvia y han optado por el gimnasio.

El preparador franjiverde no se encuentra preocupado porque la previsión de lluvia que hay para mañana y que podría coincidir con el choque ante los sevillistas: "Mientras el campo este bueno y el balón pueda correr no hay ningún problema. Al futbolista también le gusta jugar con lluvia, porque es emotivo y más épico. Yo prefiero jugar con sol, pero también es lingo poder hacerlo con lluvia".

Para el partido ante los hispalenses va a continuar teniendo las mismas cuatro bajas que tuvo para el encuentro ante el Getafe. Omar Mascarell se encuentra en la recta final de su recuperación de la lesión muscular en la cara anterior del cuádriceps izquierdo, que se produjo en los últimos instantes del partido de hace cinco jornadas, frente al Celta, en Vigo. Se espera que el canario pueda reaparecer el próximo domingo contra el Athletic Club de Bilbao, aunque lo más probable es que lo pueda hacer en la última jornada ante el Cádiz.

José Ángel Carmona, que ya se perdió el envite de la primera vuelta ante el Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, por acumulación de cinco tarjetas amarillas; tampoco va a poder jugar ante el equipo al que pertenece. Está cedido por los hispalenses al club ilicitano. El defensa sevillano sufrió una rotura en el músculo isquiotibial a principio de abril y lleva más y medio en el dique seco. Va a tener difícil, incluso, volver a jugar esta temporada.

Por su parte, Helibelton Palacios y Diego González, quienes no viajaron a Getafe por unas molestias musculares, también están, prácticamente, descartados para el choque de este miércoles ante el Sevilla.

El entrenador del Elche, Sebastián Beccacece, ha confirmado este martes, en la rueda de prensa previa al encuentro ante los hispalenses, que estos cuatros jugadores no van a poder jugar. “Omar (Mascarell) no creo que esté disponible. Con Helibelton (Palacios) y Diego (González) vamos a esperar hasta el final, pero tengo pocas esperanzas de que puedan estar. Ha transcurrido poco tiempo entre un partido y otro y no soy optimista. De todas formas, vamos a esperar hasta el final. Y Carmona continúa con su proceso de recuperación”.