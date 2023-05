El entrenador del Elche CF, Sebastián Beccacece, se ha pronunciado este martes, en la rueda de prensa previa al partido de mañana frente al Sevilla, sobre toda la polémica que rodea a los insultos racistas que recibió el jugador del Real Madrid Vinicius, en el partido de la pasada jornada, contra el Valencia, en el estadio de Mestalla. El preparador franjiverde ha señalado que es un tema que va más allá del fútbol y que tiene que que ver más como personas y como sociedad. Ha condenado este tipo de insultos y ha pedido reflexionar para que no se vuelvan a producir.

“Me ha tocado estar en mucho países. Soy descendiente de inmigrantes. Mis abuelos eran italianos. Siempre he escuchado improperios y me da mucha pena. No se puede insultar a un jugador o a una personal por el color de su piel o por de donde son. Estaría bien reflexionar. No solo en el fútbol o en España, como sociedad en general. Deberíamos dar pasos adelante y dejar atrás este tipo de cosas. Me parece una estupidez juzgar a una persona por su color o por de donde venga. Me han educado en los valores del respeto y se los agradezco a mis padres. Intento llevarlo a todos los equipos en los que he estado. El respeto no tiene que ver con el color de la piel y la procedencia. Todos, futbolistas, entrenadores, periodistas y la sociedad en general tenemos que tomar conciencia de ello. Todos nos equivocamos y hay que aceptar los errores”, ha comentado Beccacece.

Y cuando se le ha preguntado si la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) o LaLiga tenían que ser más contundentes a la hora de imponer sanciones ejemplares en este tipo de asuntos, el preparador franjiverde ha comentado que “no soy el encargado de tomar decisiones con este tipo de cosas. Va más allá del fútbol, como personas y como sociedad. Hay gente encargada de cortar y erradicar eso, porque no nos lleva a nada como sociedad”.