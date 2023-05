Presente y futuro. El entrenador del Elche, Sebastián Beccacece, aclaró esta mañana en rueda de Prensa algunos aspectos y nombres concretos para el equipo de la próxima campaña, a la vez que analizó el partido de este domingo (14 horas) en el estadio de San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. Es la primera ocasión en la que el técnico deja claro su interés por jugadores como Josan o Nteka.

Renovación de Bigas

Para empezar, el preparador argentino hablaba sobre la renovación por dos temporadas de Pedro Bigas, anunciada este jueves por el club de manera oficial.

Beccacece aseguraba tener "una gran sensación positiva porque la valoración de Pedro (Bigas) es la que ven cada partido. Siempre que ha entrado ha rendido bien, ha sido un estandarte en su lugar de campo, ganando duelos, jugando, arriesgando. Y era muy importante para nosotros poder continuar con él. Por suerte se pudieron poner de acuerdo las partes. La institución, el jugador y su familia están muy felices. También nosotros, pues queremos contar con la gente que quiera estar. Eso es lo más importante. Los jugadores deben ver que aquí hay una idea clara, contundente y profunda de hacia donde queremos ir. Él (Bigas) observó eso y para mí como entrenador es una alegría muy grande que lo haya hecho. Con esta renovación también seguramente ha disfrutado la afición".

El proyecto

Precisamente el técnico era consultado a continuación por el proyecto, ya que jugadores como Mascarell o Tete Morente han manifestado que en su decisión de quedarse en el Elche hay un factor importante, que el equipo se refuerce para volver a Primera. "Los futbolistas tienen clarísima cuál es la idea y el proyecto que buscamos. Cada vez vamos teniendo más conexiones con ellos, que lógicamente tienen su sentir y mucho tiempo para pensar y elegir. Me gusta ese tipo de futbolista que pueda hacer eso, que piense en qué tiene que hacer con su carrera. Nosotros estamos todo el tiempo creando un vínculo con la plantilla. Queremos jugadores totalmente autónomos y que se decidan a estar aquí porque sientan que es lo mejor para sus carreras. Ellos tienen que ver qué deseos tienen y cuáles son las condiciones". Sobre estos dos jugadores en concreto, Beccacece manifestaba que ambos "son muy valiosos, pero no solo por su valor deportivo sino también por su calidad humana", una propiedad que ayuda a que se genera "esa unidad que nos está permitiendo competir contra rivales de máximo nivel".

¿Badia y Nteka podrían marcharse?

Sobre el futuro del portero Edgar Badia, el entrenador explicaba que "estoy contento con todos los que tienen contrato. Después, el mercado nos dirá... o no". En cuanto a Randy Nteka, consultado sobre su posible vuelta al Rayo porque desea seguir en Primera, Beccacece explicaba que, como llegó cedido, en este caso sí hay que negociar, por lo que entra en otro grupo de futbolistas". pero de todos modos "el jugador no me ha dicho eso, mas en caso de que me lo comunique no me parecería nada mal. En lo que hemos hablado se ha mostrado abierto a escuchar y seguramente tendrá otras posibilidades. Lo veo contento y feliz de haberse reencontrado con su mejor versión".

Respondiendo a la pregunta de si tiene interés en que siga Nteka, el técnico no escondía que "yo hablo con cada uno de ellos, les he manifestado el deseo, pero también tenemos que ver cuáles son las posibilidades. Y eso escapa de uno. Nosotros podemos tener una intencionalidad pero el otro tiene que elegir qué quiere para su carrera. Ojalá fuera todo tan rápido como con Pedro Bigas. Para otros habrá que ser más paciente, tenemos tarea por delante".

Josan

El crevillentino Josan Ferrández "es un jugador muy involucrado con el club, la institución y con la identidad de la afición. Y mientras él mantenga este nivel y rendimiento que está teniendo seguramente lo invitaremos a que continúe; hoy mismo hablábamos con él de eso, de invitarlo a que continúe. Después tendrá que definirlo él con sus deseos y con la Dirección Deportiva. Mi valoración como entrenador sobre Josan es muy positiva porque cuando le ha tocado entrar de alternativa ha dado soluciones, y cuando ha entrado en el once inicial también ha sido importante. Incluso cuando no ha jugado ha entrenado muy bien. Nada que objetar. Al contrario. Feliz de estar con él. Después, cada uno tiene sus necesidades y eso lo tienen que ver con la Dirección Deportiva". Parece que el de Crevillent ya ha recibido el interés del técnico sobre su posible renovación, seguramente una de las más esperadas por la afición franjiverde por el compromiso del jugador.

Presente, el Athletic Club

Pese a que el Athletic Club ha perdido esta jornada ante Osasuna y se complica su plaza por Europa, el entrenador argentino ha pedido que el equipo se conecte. "Los jugadores me han transmitido lo bonito de su estadio y de la dificultad del rival por su calidad y por su poderío físico y con una velocidad muy marcada. Si uno no reduce bien los espacios y no está conectado y concentrado al máximo y permite que esos futbolistas se pongan a correr lo vamos a pasar mal. Ahí está el desafío, minimizar su condición natural y espontánea. Es un equipo muy peligroso".

¿El Elche está en su mejor momento?

"Vamos viendo una regularidad y una mejora, con detalles siempre por ajustar. Por ejemplo en los primeros partidos merecíamos más en los primeros tiempos y no podíamos concretarlos. Ahora, después de Rayo y Atlético veo que en los 8 minutos iniciales podríamos haber salido mejor. Por qué reaccionar tras el gol en contra ante el Sevilla… Creo que es un momento muy bueno por la conexión y el vínculo con el equipo, porque nos vamos conociendo más y relacionando más… Un entrenador debe aspirar a conocer con quién entrena y trabaja y a partir de ahí invitarlo a que ese proceso sea de autoconocimiento para que sea de crecimiento personal y eso nos ayude al crecimiento colectivo".

Estuvo un poco inquieto ante el Sevilla en el área técnica...

"Es cierto que no me gustó el arranque. Después de la expulsión fuimos muy superiores. Y sí es cierto que percibí cierto apuro y ansiedad por buscar el gol, con lo que uno puedo correr el riesgo de ser más impreciso y de cometer errores que podían pagarse con un gol del rival. Me inquietaba un poco eso, pero en el segundo tiempo lo manejamos muy bien. Quedé muy contento con el desarrollo de los jugadores. No estoy nervioso. Desde que llegué aquí estoy tranquilo, contento y feliz. Mi energía está puesta hoy en cómo neutralizar a los aviones que tiene delante el Athletic de Bilbao y a partir de ahí ver cómo les podemos atacar".