Más fuera que dentro. Pero aún hay esperanza en su continuidad. Esa es la impresión que se extrae al escuchar la entrevista que el defensor franjiverde Helibelton Palacios concedía recientemente a la radio colombiana Caracol. El futbolista acaba contrato el 30 de junio y el Elche ya le ha puesto sobre la mesa su oferta para continuar, pero por sus respuestas, el club ilicitano parece estar lejos de sus opciones.

Seguir en Europa

Preguntado concretamente por qué piensa sobre su futuro, Palacios dice textualmente que "el deseo es poder continuar aquí en Europa, obviamente que también están las posibilidades que se puedan presentar. Con mi familia hemos estado estos dos años y medio disfrutando muchísimo compitiendo en esta gran liga, pero el deseo es este, poder seguir en Europa. Vamos a ver, Dios mediante, qué puerta nos envía y se nos abre para continuar nuestra carrera".

¿Lo da por hecho?

Ante la respuesta del colombiano, el periodista apunta que "ya casi se da por hecho que quiere seguir en Europa pero no en el Elche, en Segunda", a lo que Palacios responde: "Hemos tenido acercamientos, se han comunicado con mi agente y ellos han tenido conversaciones, pero hasta el momento no se ha cerrado nada".

Sobre el interés de Jorge Almirón de llevarlo a Boca Juniors, en Argentina, el profesional recuerda que el exentrenador del Elche "es una persona que ha confiado mucho en mí desde que coincidimos en Atlético Nacional y un corto tiempo compartiendo aquí, de momento no he tenido comunicación con ellos. Me sentiría muy privilegiado de que de nuevo me tuvieran en cuenta, pero no hemos tenido conversaciones. Esperaremos que termine la temporada aquí, también por respeto a esta gran institución que nos abrió las puertas y que de momento tienen la prioridad en las negociaciones. Esperaremos a ver cómo avanza todo".

Halagado

Si lo llama Boca... "me sentiría muy halagado de que se diera un interés de un club tan histórico como es Boca. Lo analizaríamos pero también veríamos las posibilidades de Europa, porque el deseo es continuar aquí, pero si se da la posibilidad habría que ver el proyecto y si encajamos se estudiará".