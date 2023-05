Aunque el Oviedo quiere retener al centrocampista Víctor Camarasa, al menos una temporada más, varios clubes de Segunda e incluso de Primer a se han interesado por sus servicios. Entre ellos, el Elche, que lo considera un refuerzo interesante para la próxima temporada en la categoría de plata del fútbol español.

El club ilicitano está interesado en su fichaje para construir un proyecto ganador el curso que viene y regresar por la vía rápida a Primera. El valenciano está en la agenda de la dirección deportiva ilicitana. De hecho, el Elche ya se ha dirigido a Camarasa para trasladarle su interés de incorporarle a sus filas.

Sin oferta en firme

De momento, todavía no hay oferta en firme, aunque se espera que llegue en las próximas semanas. El Elche, además, contará en la campaña que viene con un amplio colchón económico por la ayuda al descenso, lo que inclinaría la balanza hacia su lado frente a las pretensiones del club azulón.

Por Camarasa han preguntado más equipos. Incluso alguno de Primera División. Muchos ojeadores de equipos el fútbol nacional estuvieron en los últimos meses siguiendo su evolución y estudiando si encajaría en sus planes de futuro.

El contexto es evidente y perjudica al Oviedo, pero también podría hacerlo al propio Elche CF: a Camarasa no le van a faltar equipos para elegir. En la entidad carbayona aseguran que siguen contando con lo que a priori puede ser una ventaja, que es la buena adaptación del futbolista en estos meses como oviedista.

La posición del centrocampista, según fuentes cercanas, no ha variado. El valenciano no tomará ninguna decisión sin tener delante la oferta de renovación del Oviedo. El club azul está haciendo números, pendiente de cómo queda estructurado el límite salarial, para luego trasladar su propuesta de renovación.

La clave

En la previsible negociación hay una clave: Camarasa sabe y asume que el Oviedo no podrá en ningún caso llegar a las cifras de otros equipos que le superan en límite salarial. Esto viene a decir que si solo el factor económico fuese tenido en cuenta en su futuro, el Oviedo ya no tendría ninguna posibilidad, pero quizás tampoco el propio Elche. Desde el entorno del futbolista no dan por muerta la opción azul, más aún sin conocer todavía la oferta.

Este mediocentro valenciano dispone de unas características de las que no abundan en el mercado futbolístico. Por ello está siendo seguido por la Dirección Deportiva del Elche.

Víctor Camarasa Ferrando (Meliana, Valencia) cumplía 29 años el pasado 28 de mayo. Camarasa pasó por las canteras de Valencia y Levante. En su equipo B empezó su carrera futbolística en Segunda División B. Su debut con el primer equipo levantino fue en 2013, en Copa del Rey, y consiguió un gol, para pocos días después firmar un contrato con su club, ganándose su puesto en el primer equipo a las órdenes de Jose Luis Mendilibar.

En el verano de 2016, y tras el descenso del Levante, marchó cedido por una temporada al Deportivo Alavés y en junio de 2017 fue traspasado por el Levante, por 8 millones de euros, al Real Betis. En 2018 fue cedido al Cardiff City de la Premier League por una temporada. También estuvo en similar situación un año después en el Crystal Palace. En enero de 2020 regresó al Deportivo Alavés en calidad de cedido.Tras desvincularse del Betis, fichó por el Oviedo hasta final de temporada.

140 partidos en Primera

Camarasa, que ya estuvo en la órbita franjiverde hace unos años, cuando pertenecía al Real Betis, ha sido internacional sub-21 con España. Ha disputado 140 partidos en Primera, 11 en Segunda con el Oviedo, y 33 en la Premier League.