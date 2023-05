Pedro Bigas y el Elche CF ha ofrecido este miércoles la rueda de prensa oficial de la renovación del central balear hasta 2025, que el club ilicitano anunció la semana pasada. Tanto el futbolista como la entidad franjiverde se han mostrado felices por poder continuar su camino juntos y con el único propósito de conseguir el ascenso y el retorno a Primera División la próxima temporada.

El secretario técnico, Sergio Mantecón, ha asegurado que se trataba de “un día feliz” porque Bigas “es un refuerzo importante de cara a la próxima temporada. Desde el primer momento nos mostró su confianza para continuar después de los momentos malos que hemos pasado esta campaña”. Mantecón no ha dudado en afirmar que “va a ser un pilar básico, tanto a nivel humano como deportivo y uno de los refuerzos más importantes para conseguir el objetivo de volver a Primera División. Empezamos el proyecto con un punto de partida importante como es su renovación”.

El central mallorquín ha respondido las diferentes cuestiones que se le han planteado.

¿Por qué ha costado tan poco llegar a un acuerdo?

Cuando uno está a gusto, se siente querido y valorado es fácil. Mi familia también está bien y feliz aquí. Solo tenía en mi cabeza continuar. Podía tener más opciones, pero quería quedarme. Quiero agradecer al club su confianza y ahora voy a intentar dar el máximo día a día para responder

¿Qué le diría a otros compañeros como Gumbau y Helibelton Palacios a los que club también está intentando renovar? ¿Les animaría a que se quedasen?

Por supuesto. Lo más difícil de un vestuario es que haya una gran unión. Por eso, espero que puedan seguir ayudando. Cada uno tiene un pensamiento en su mente y unos objetivos y yo poco puedo hacer, además de animarlos. Ojalá se puedan quedar y poder continuar juntos la próxima temporada.

¿Hasta qué punto ha influido la confianza que le ha mostrado Beccacece desde su llegada?

Claro que ha influido. No solo la confianza que me ha trasmitido. La manera de trasmitir y el trabajo que está realizando es muy bueno. Ves las cosas que está haciendo y son positivas. Ha influido en mi decisión y estoy muy contento. Ha sido una decisión acertada que pudiera venir antes de acabar la temporada, porque, a pesar de nuestra situación, el equipo ha experimentado un cambio importante y no es fácil. Poco equipos en la situación que estábamos nosotros han tenido ese cambio.

¿Qué le ha trasmitido el Elche para que se sienta tan a gusto aquí su familia?

Felicidad, tranquilidad, sentirme querido. Eso la familia de un profesional lo valora mucho. Con el año que hemos hecho y con el descenso no es fácil sentirse querido. Ahora solo quiero intentar es ayudar a devolver al Elche a Primera División. Es lo mínimo que puedo hacer después de como me han tratado. No será fácil, pero haciendo las cosas como las estamos haciendo lo podemos conseguir.

Hasta ahora, en la mayor parte de su carrera ha estado en Primera División. Lo fácil hubiera sido esperar a ofertas o volver a su tierra. Sin embargo ha optado por jugar en Segunda División….

Sí. He estado muchos años en Primera División y nunca he vivido la experiencia de ascenso y, ahora, quiero vivirla con el Elche. Eso ha sido un plus también para quedarme, al igual que se están haciendo las cosas bien. Sabemos que esta temporada hemos cometido errores y hay que aprender de ellos para llevar al Elche otra vez a Primera División, que es donde merece estar.

¿Hasta qué punto les va a venir bien estos dos meses de rodaje que llevan con Beccacece?

Se está viendo que es un tiempo que estamos ganando. No está sirviendo para adaptarnos a la forma de jugar que quiere el míster y a coger sus conceptos. Si hubiera llegado en pretemporada no hubiésemos teniedo este tiempo. Además es un entrenador que está convencido de lo que transmite y ensaña. Ha sido una opción correcta y tenemos que aprovecharla.

Ser favorito la próxima campaña para conseguir el ascenso, ¿va a ser una motivación o una presión?

Será una motivación. Todo el mundo nos querrá ganar y, por eso, tenemos que dar el máximo en cada partido. Los rivales tendrán también la motivación de intentar ganarnos. Tenemos que saber, desde el primer momento, en que posición estamos y llevarla con naturalidad, que no es fácil. Tenemos que esforzarnos cada día para mejorar, porque cada fin de semana será un batalla.

Terminó el partido del Athletic con molestias y tuvo que ser sustituido. ¿Cómo se encuentra?

Bien. Fue más por precaución. Al final, después de tantos partidos seguidos como los que hemos tenido en las últimas semanas, se producen sobrecargas y molestias. No quise arriesgar y era mejor prevenir que luego curar.

El domingo acaba la temporada frente al Cádiz. ¿Esperan despedirse brindando una victoria a la afición?

Vamos a hacer lo posible por ganar. Es lo mínimo que le podemos ofrecer a nuestra afición, que es sufridora y lo ha pasado mal esta temporada. Queremos brindarles una victoria y que sea una despedida alegre, como se merecen.