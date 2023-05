a sido el medio de transporte en el día a día de Pere Milla y Pedro Bigas esta temporada para trasladarse desde el estadio Martínez Valero al campo Díez Iborra de la ciudad deportiva Juan Ángel Romero para entrenar. Se ha convertido en un vehículo icónico para todos los aficionados franjiverdes. La “Perebigueta” se despide de este curso y sus dueños no quieren que sea un adiós cualquiera: el coche, un Peugeot 106 del año 1994 customizado con detalles franjiverdes y del Centenario del club ilicitano, tendrá nuevo dueño entre los aficionados que participen en un sorteo benéfico.

Para poder participar en el sorteo, hay que adquirir una papeleta, al precio de 5 euros, en los puestos de almohadillas del estadio Martínez Valero en el partido del domingo frente al Cádiz C.F. Los espectadores podrán adquirir papeleta para el sorteo y alquilar su almohadilla (al precio habitual de 1 euro), pero serán papeletas diferentes. El número ganador de la Perebigueta se anunciará en el descanso del encuentro por megafonía, a continuación del sorteo habitual de la camiseta oficial que se realiza en cada jornada al alquilar el servicio de almohadillas del estadio.

Los futbolistas destinarán la recaudación a la Asociación Ilicitana de Trastorno del Espectro Autista y de Lenguaje (AITEAL).

Bases del sorteo

1. El Concurso: Se sorteará el vehículo conocido como PEREBIGUETA entre los aficionados que asistan al Estadio Martínez Valero y adquieran una papeleta de participación en los mostradores del servicio de almohadillas del estadio. El numero total de participaciones es de 1500, numeradas de la 1 a la 1500 ambas inclusive. El precio de las participaciones será de 5 €. El destino de importe de las participaciones una vez descontados los gastos propios del sorteo será destinado íntegramente a la asociación sin animo de lucro Asociación Ilicitana de Trastorno del Espectro Autista y de Lenguaje (AITEAL). 2. Participantes Podrán ser participantes del sorteo serán aquellas personas que acudan al partido a celebrar en el Estadio Martínez Valero el próximo día 4 de junio de 2023 entre el Elche CF y el Cádiz Club de Futbol y adquieran una de las 1500 papeletas del sorteo.

3. Elección del ganador La selección del ganador se realizará mediante la aplicación móvil SORTEA2.COM De forma aleatoria entre todas las papelas vendidas. El uso de la aplicación será por el personal del club y se grabará la selección a efectos de prueba. El ganador se anunciará por megafonía del estadio y videomarcador en el descanso del citado partido.

4. Premios El premio es el vehículo marca Peugeot modelo 106, año 1994, kilómetros 247.216 Denominado “LA PEREBIGUETA”. El premio no es canjeable en metálico ni por otro tipo de bien. El valor del premio a efectos fiscales es de CUATROCIENTOS EUROS (400 €). El vehículo se encuentra con seguro en vigor.

5. Entrega del premio. Debido a la naturaleza del premio, el l ganador deberá acreditar su papeleta en el día del partido acudiendo a las oficinas a la finalización del mismo, para identificarse debidamente como titular del premio. El ganador tendrá 72 horas para aceptar el premio y suscribir los correspondiente documentos administrativos necesarios para la transferencia del vehículo. El ganador es consciente que no podrá reclamar cantidad alguna ni por el estado del vehículo ni por la mecánica, asi mismo, asume los posibles vicios ocultos en cuanto al funcionamiento del mismo, sin que nada pueda reclamar a los organizadores del sorteo. si transcurrido dicho plazo el ganador no ha aceptado expresamente el premio, éste se entregará al primer suplente, y en su defecto a los siguientes suplentes. De no aceptarlo ninguno de los ganadores ni los suplentes, el premio se declarará desierto. Tanto la aceptación como en su caso la renuncia deberá hacerse vía correo electrónico para mayor seguridad La aceptación del premio conlleva la autorización por parte de los ganadores de la publicación y difusión de su nombre y/o apellidos en las redes sociales del ELCHE CF SAD a fin de ponerlo en conocimiento del