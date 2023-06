Si el Cádiz CF piensa que lo va a tener fácil en el partido de este domingo (21 horas), en el estadio Martínez Valero, frente al Elche CF, está muy equivocado. Así lo ha asegurado este viernes el entrenador del conjunto ilicitano, Sebastián Beccacece, quien afirmó que aunque el cuadro gaditano se juega la permanencia y necesita, al menos un punto, para asegurarla, ellos también se juegan "mucho".

"Teniendo en cuenta lo que ellos se juegan, tenemos que igualar ese entusiasmo que van a tener. Nosotros también nos jugamos muchas cosas. Es nuestro último partido en casa, con nuestra gente y queremos acabar en alza. No podemos estar por debajo de la motivación del rival, que va a ser muy importante, porque se juegan continuar en Primera División", avisó el preparador argentino.

Beccacece indicó que "buscamos encontrar lo que venimos haciendo hasta ahora. Seguir al límite de nuestras posibilidades y mantener la conexión entre los futbolistas y la afición. Nos despedimos de una categoría de la que tenemos el deseo de volver y lo importante es el presente. Tenemos que continuar unidos, seguir por el buen camino y ojalá pronto podamos regresar".

El entrenador del Elche señaló que la plantilla "está bien. Buscando ese entusiasmo y esa alegría con el deseo de que las cosas salgan bien y eso es lo que suma al grupo. Cada partido tiene su complejidad y necesitamos la máxima atención".

El técnico no descartó totalmente a los cuatro lesionados: Mascarell, Helibelton Palacios, Diego González y Carmona, aunque admitió que va a ser difícil que puedan jugar.

Además, Carlos Clerc tiene que cumplir sanción, por acumulación de cinco tarjetas amarillas, y otros futbolistas, como Pedro Bigas, que arrastra molestias por el desgaste de los últimos encuentros. "El partido se juega el domingo a las nueve de la noche y tenemos tiempo. Esperamos que alguno pueda estar y recuperarse para estar a tope", comentó.

A pesar de las ausencias en defensa, Sebastián Beccacece dijo que "Bigas y Clerc son dos futbolistas que han disputado la mayoría de los minutos a un nivel elevado. Pero hay otros que, cuando les ha tocado entrar, lo han hecho con ímpetu y con un gran deseo. En Bilbao le tocó jugar a Magallán, a Roco y Gonzalo Verdú también lo ha hecho en otras ocasiones. Valoro mucho eso, cómo están entrenando en un momento complejo y siempre han estado dispuestos a ayudar. Tengo la tranquilidad de que están dispuestos y que, salga quien salga, no se va a resentir el colectivo".

Ninguna concesión emotiva

Lo que sí que quiso dejar claro el técnico del Elche es que no va a haber concesiones con jugadores que vienen menos o con otros que pudieran jugar su último partido con la camiseta franjiverde, como pueden ser los casos de Gonzalo Verdú, Josan o Pape Cheikh, que es el único componente de la plantilla que todavía no ha disfrutado de ningún minuto desde que llegó el preparador argentino.

"Solo estamos pensando en ganar el partido. Si juegan es porque consideramos que son necesarios para hacerlo. Lo más importante es el equipo. De Josan y Gonzalo (Verdú), valoramos a nivel individual lo que han representado para el club y, en caso de que no sigan, se quedará en la memoria su rendimiento y su trabajo. Que jueguen más minutos o menos tampoco cambiará el lugar que ocupan en el cariño de la afición, porque han entregado parte de su vida a esta institución. Tampoco tengo claro si van a continuar o no. Yo pasé un informe positivo y ahora tienen que ponerse de acuerdo ellos y el club. Es un orgullo tenerlos y hasta el último día han dado todo, jugando más o menos y están muy implicados y muy identificados con el club".

Beccacece también reconoció que ha hablado con Gumbau y con Helibelton Palacios, que todavía no han contestado a la oferta de renovación. "He hablado con todos y saben lo que deseo. También los he escuchado a ellos. Hay una comisión deportiva que está trabajando. Tenemos que contemplar que los futbolistas necesitan su tiempo, su espacio y sus ideas. Si no se quedan, habrá otras opciones. La gente tiene que saber que el mercado es complejo y queremos armar un equipo competitivo. Hay que ser cautelosos y no dejarnos llevar por lo externo, sino por lo interno. Estamos ordenando todo, intentando darle cierta normalidad", aseguró.