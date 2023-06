El entrenador del Elche CF, Sebastián Beccacece, ha ofrecido este viernes la rueda de prensa previa al último encuentro de la temporada de este domingo (21 horas), en el estadio Martínez Valero, frente al Cádiz CF.

El técnico argentino ha dado un repaso a todos los temas de actualidad, al partido, al futuro de jugadores que tienen ofertas de renovación como Gumbau, Helibelton Palacios, Josan o Gonzalo Verdú, que también hay interés de que continúe. También ha dado su opinión sobre el regreso de Salinas y Mourad. Sobre lo que no se ha querido pronunciar ha sido por jugadores como Camarasa u Oriol Rey, a los que se le ha relacionado con el conjunto ilicitano en los últimos días.

¿Qué espera del último partido frente al Cádiz?

Buscamos encontrar lo que venimos haciendo hasta ahora. Seguir al límite de nuestras posibilidades y mantener la conexión entre los futbolistas y la afición. Nos despedimos de una categoría que tenemos el deseo de volver y lo importante es el presente. Tenemos que continuar unidos, continuar por el buen camino y ojalá pronto podamos volver.

El Cádiz se juega la permanencia…

Teniendo en cuenta lo que ellos se juegan, tenemos que igualar ese entusiasmo que van a tener. Nosotros también nos jugamos muchas cosas. Es el último partido en casa, con nuestra gente y queremos acabar en alza. No podemos estar por debajo de su entusiasmo del rival, que va a ser muy importante, porque se juegan seguir en Primera División.

¿Cómo se encuentra la plantilla? ¿Qué bajas tiene?

Está bien. Buscando ese entusiasmo y esa alegría con el deseo de que las cosas salen y eso es lo que suma al grupo. Cada partido tiene su complejidad y necesitamos la máxima atención. Los cuatro lesionados (Mascarell, Helibelton Palacios, Diego González y Carmona) siguen recuperándose. Clerc tiene que cumplir sanción y hay algunos como Pedro Bigas y otros que arrastras molestias por el desgaste. El partido se juega el domingo a las nueve de la noche y tenemos tiempo. Esperamos que alguno pueda estar y recuperarse para estar a tope.

Con la ausencia de Clerc y la posible de Bigas le toca recomponer la defensa…

Son dos futbolistas que han disputado la mayoría de los minutos a un nivel elevado. Pero hay otros que, cuando le han tocado entrar, lo han hecho con ímpetu y con un gran deseo. En Bilbao le tocó jugar a Magallán, a Roco, Gonzalo Verdú también lo ha hecho. Valoro mucho eso, como están entrenando en un momento complejo y siempre han estado dispuestos a ayudar. Tengo la tranquilidad que están dispuestos y que no se va a resentir el colectivo.

Hay futbolistas como Josan o Gonzalo Verdú, que han significado mucho para el club en las últimas temporada y que podrían jugar su último partido con el Elche. ¿Va a tener eso en cuenta?

Hoy solo estamos pensando en ganar el partido. Si juegan es porque consideramos que son necesarios para hacerlo. Lo más importante es el equipo. Valoramos a nivel individual lo que han representado para el club y, en caso de que no sigan, se quedará en la memoria su rendimiento y su trabajo. Que jueguen más minutos o menos tampoco cambiará el lugar que ocupan en el cariño de la afición, porque han entregado parte de su vida esta institución. Tampoco tengo claro si van a continuar o no. Yo pasé un informe positivo y ahora tienen que ponerse de acuerdo ellos y el club. Es un orgullo tenerlos y hasta el último día han dado todo, jugando más o menos y están muy implicados y muy identificados con el club.

Y Pape Cheikh, que ha sido el único que no ha tenido minutos, ¿va a jugar?

Asegurar no puedo asegurar nada. Yo trabajo para buscar lo mejor para el club. Tengo la felicidad que me genera Pape con su trabajo, su profesionalidad. Hasta hoy no ha tenido minutos y eso engrandece aún más su comportamiento.

¿Ha hablado con Gumbau y con Helibelton Palacios que todavía no han contestado a la oferta de renovación?

He hablado con todos, saben lo que deseo. También los he escuchado a ellos. Hay una comisión deportiva que está trabajando. Tenemos que contemplar que los futbolistas necesitan su tiempo, su espacio y sus ideas. Si no se quedan, habrán otras opciones. La gente tiene que saber que el mercado es complejo y queremos armar un equipo competitivo. Hay que ser cautelosos y no dejarnos llevarnos llevar por el exterino, sino por el interior. Estamos ordenando todo, intentando darle normalidad.

¿Confía en que se puedan quedar?

Confío siempre en el futbolista. Pero eso no tiene que ver con el deseo de que sigan. Su decisión no va a cambiar mi confianza hacia ellos. Durante este tiempo me han regalado su compromiso y entereza y en estos once partidos que llevamos juntos hemos sumados los mismos puntos que en toda la temporada y eso no ha tiene que ver con su decisión y con mi confianza hacia a ellos.

Diego González tiene contrato y apenas ha jugado desde su llegada. ¿Seguirá?

Estoy contento con su trabajo. Es cierto que no ha jugado en los últimos partidos porque ha estado lesionado y eso lo ha alejado. Pero antes sí que jugó. Es un gran profesional y una gran persona. Veremos si tiene la oportunidad de quedarse.

Salinas y Mourad vuelven tras su cesión. ¿Cuentan para el proyecto de la próxima temporada?

Tienen contrato y pertenecen al club. Los vamos a recibir de la mejor manera posible y, a partir de ahí, tomaremos las decisiones. Con Salinas he hablado personalmente y con Mourad lo he hecho telefónicamente, porque está de viaje. Inicialmente contamos con ellos. Luego con las sensaciones y con el conocimiento en el campo evaluaremos. Pero son patrimonio del club y, como tal, lo vamos a defender.

En los últimos días han aparecido los nombres de los centrocampistas Víctor Camarasa del Oviedo y Oriol Rey del Mirandés. ¿Los conoce? ¿Qué opinión tiene de estos jugadores?

Los nombres de jugadores que se filtran los desconozco. Solo hablo de los jugadores que están en el club.