El entrenador del Cádiz CF, Sergio González, ha ofrecido este sábado la rueda de prensa previa al último partido de LaLiga Santander, que disputarán este domingo, a partir de las nueve de la noche, en el estadio Martínez Valero, frente al Elche CF.

El conjunto gaditano lleva 41 y tienes dos de ventaja con el Valladolid, que es el equipo que marca el descenso, por lo que, todavía, no tiene asegurada la permanencia. Aunque la tienen muy cerca, necesita, al menos, un empate en el coliseo franjiverde para no complicarse y evitar una carambola que les pueda condenar al descenso a Segunda División.

A pesar de que el conjunto ilicitano ilicitano está ya descenso y no se juega “nada” a nivel clasificatorio, el técnico del cuadro amarillo ha avisado de que “vamos contra un rival fuerte. Todos los partidos valen para algo y el Elche es un equipo de Primera con jugadores de Primera. Ayer su entrenador (Beccacece) ya dijo que era un partido para dar continuidad a lo que pretenden conseguir el año que viene. El último partido de la temporada da mucho más crédito para ilusionar a su afición. Seguro que sacarán su mejor once, es lo que tienen que hacer y vamos con la idea de hacer un gran encuentro. Esperemos que se vea un Cádiz más cercano al que se está viendo en nuestro estadio. Ellos no tienen la presión nuestra, pero sí la de defender el honor y su camiseta”.

Sergio González no ha dudado en afirmar que para el Cádiz se trata del “partido más importante de la temporada. Parecía que el otro día – con el triunfo ante el Valladolid (2-0) en la anterior jornada- podíamos haberlo logrado nuestro objetivo y quizás, por no hacerlo, se minimizó algo la victoria que logramos. Esta semana hemos apretado de nuevo las tuercas. No hemos acabado la faena, nos falta el último partido. Vamos a Elche con la ilusión de hacerlo bien, certificar la permanencia, que es algo por lo que tanto hemos peleado toda la temporada”.

El entrenador del conjunto gaditano también ha comentado que “desde fuera siempre se ve mucho más sencillo de lo que lo ves aquí. Siempre hemos dicho que hemos intentado hacer nuestro camino de la mejor manera posible. Vamos con la idea de conseguir una victoria y no de especular. Lo hemos preparado como el encuentro en el que nos jugamos la permanencia. Eso es lo que le hemos dicho a los chicos y entienden que nuestra salvación pasa por este partido frente al Elche y por sus botas”.

Por último, Sergio ha agradecido que, a pesar de que el club no ha organizado ningún viaje oficial para sus aficionados, al final, sí que va a haber seguidores amarillos en el Martínez Valero, que viajarán a título particular y en un autocar que ha puesto en marcha su Federación de Peñas. “La afición se va a dejar la vida por estar con nosotros, igual que nosotros por conseguir el objetivo. No es ninguna novedad por suerte para nosotros y esta va a ser una más. Pero no por que se vea normal, sino por lo extraordinario”.