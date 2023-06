Despedida y cierre. El Elche CF dice adiós esta noche (21 horas, Movistar LaLiga TV) a tres temporadas en Primera División.

El conjunto ilicitano, ya descendido a Segunda División, recibe, en la última jornada de la temporada, a un Cádiz, que tiene muy cerca la salvación, pero que aún precisa de al menos un punto para asegurar la permanencia y evitar carambolas de última hora, que le podrían condenar al descenso.

Los franjiverdes, a pesar de su situación clasificatoria, están terminando, de la mano de Beccacece, de forma brillante la competición. Acumulan cuatro encuentros de forma consecutiva sin perder, en los que han sumado ocho puntos de doce posibles. Una racha que sirve de poco para la presente campaña, pero que sí que permite acabar con buen sabor de boca y albergar ilusiones de cara al próximo curso, en el que el único objetivo será el retorno a la élite del fútbol español.

Además, el Elche quiere despedirse brindando un triunfo a su fiel afición y mandar un mensaje positivo para el futuro.

Será una tarde de despedidas, no solo de la temporada. Un buen número de jugadores se enfundarán, por última vez, la camiseta con la franja verde. Algunos de ellos, sobre todo Josan y Gonzalo Verdú, que son los únicos supervivientes de la etapa de Segunda División B, también podría jugar su último encuentro con el conjunto ilicitano. Ambos han recibido el interés del club para continuar, pero las ofertas a la baja que le han presentado no les terminan de convencer, de momento.

Otros como Gumbau o Helibelton Palacios también van a ser difícil que estén la próxima temporada, toda vez que quieren seguir jugando en Primera División.

Hay otro grupo, entre los que se encuentran Álex Collado, Pol Lirola o Pape Cheikh, que han pasado con más pena que gloria por la entidad franjiverde.

Incluso, están los Lucas Boyé, Mascarell, incluso Ezequiel Ponce, que no está claro que vayan a continuar el próximo curso en la categoría de plata.

Por ello, será un choque con sabor especial y la despedida de tres años en los que la afición ha disfrutado viendo a su equipo enfrentarse a los grandes del fútbol español.

La plantilla del Elche realizará esta mañana un último entrenamiento de activación y, posteriormente, Beccacece dará la lista de convocados, que se concentrarán en el hotel Port de Elche, en el Parque Industrial de Torrellano, hasta hora y media antes del comienzo del encuentro.

Carmona, Mascarell, Helibelton Palacios y Diego González, salvo sorpresa de última hora, serán bajas al no estar recuperados de sus respectivas lesiones. Mientras que Carlos Clerc tiene que cumplir un partido de sanción por acumulación de cinco tarjetas amarillas y tampoco podrá jugar el último envite de la temporada.

Por su parte, el Cádiz no llega con la soga al cuello, pero no se puede descuidar. Incluso, con una derrota, podría estar salvado. Sin embargo, si el Celta es capaz de ganar al Barcelona, el Valencia puntúa ante al Betis, el Almería vence al descendido Espanyol y el Valladolid, que es el equipo que marca la zona roja, se impone al Getafe; empataría a puntos con el conjunto de Bordalás y, por el golaveraje particular, terminarían bajando a Segunda División.

Todos los encuentros de la última jornada de Primera División se disputan hoy domingo. A las seis y media de la tarde se jugarán los partidos en los que hay equipos involucrados en la lucha por las plazas de competición europea. Y a las nueve de la noche serán los que pugnan por no descender.

Se presenta una tarde-noche emocionante en la que, desgraciadamente, el Elche tiene poco en juego, aunque sí que quiere despedirse de su afición y de Primera División con honor , con buenas sensaciones y con una victoria ante los gaditanos.

ALINEACIONES PROBABLES:

ELCHE: Edgar Badia, Josan, John, Magallán, Pedro Bigas, Lautaro Blanco, Gumbau, Fidel, Tete Morente, Pere Milla y Lucas Boyé.

CÁDIZ: Ledesma, Izan Carcelén, Luis Hernández, Jorge Meré, Pacha Espino, Fede San Emeterio, Gonzalo Escalante, Bongonda, Rubén Sobrino, Choco Lozano y Sergi Guardiola.

Horarios Jornada 38:

Mallorca-Rayo Vallecano 18.30 h.

Real Sociedad-Sevilla 18.30 h.

Real Madrid-Athletic Club 18.30 h.

Villarreal-Atlético de Madrid 18.30 h.

Osasuna-Girona 18.30 h.

Betis-Valencia 21.00 h.

Celta-Barcelona 21.00 h.

Valladolid-Getafe 21.00 h.

ELCHE-Cádiz 21.00 h.

Espanyol-Almería 21.00 h.

clasificación

1- Barcelona 88

2- Real Madrid 77

3- Atlético de Madrid 76

4- Real Sociedad 68

5- Villarreal 63

6- Betis 59

7- Osasuna 50

8- Athletic Club de Bilbao 50

9- Girona 49

10- Rayo Vallecano 49

11- Sevilla 49

12- Mallorca 47

13- Cádiz 41

14- Getafe 41

15- Valencia 41

16- Almería 40

17- Celta 40

18- Valladolid 39

19- Espanyol 36

20- ELCHE 24