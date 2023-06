El Elche CF ha finalizado la competición liguera con buen sabor de boca, a pesar de haber consumado el descenso a Segunda División. Desde la llegada del técnico argentino Sebastián Beccacece al banquillo franjiverde el equipo ha experimentado una sensible mejoría, a pesar de que sus cinco primeros partidos terminaron con derrota. Una vez que se produjo el descenso matemático, los futbolistas se liberaron y han terminado la temporada con cinco encuentros sin conocer la derrota.

Beccacece ha logrado 12 de los 25 puntos que ha sumado el conjunto ilicitano en la actual campaña. Y lo ha hecho en 12 partidos. Solo uno menos de los que consiguieron sumar sus anteriores cinco predecesores: Francisco, Alberto Gallego, Jorge Almirón, Sergio Mantecón y Pablo Manchín en las restantes 26 jornadas.

El técnico argentino, que será el encargado de dirigir al equipo la próxima campaña en Segunda División, con el objetivo de devolver al Elche a Primera División, no comenzó bien y cosechó cinco derrotas de forma consecutiva: Barcelona (4-0), Osasuna (2-1), Girona (2-0), Valencia (0-2) y Celta (1-0). La primera alegría llegó con la victoria ante el Rayo Vallecano (4-0). Luego perdió en Almería (2-1), en el que choque en el que se confirmó el descenso matemático y, desde entonces no ha perdido ningún encuentro. Venció al Atlético de Madrid (1-0) y en Bilbao ante el Athletic Club (0-1) y empató con Getafe (1-1), Sevilla (1-1) y este pasado domingo con el Cádiz (1-1).

Con Pablo Machín, el Elche solo logró nueve puntos en 12 partidos. Venció al Villarreal (3-1) y en Mallorca (0-1), empató con el Cádiz (1-1), Osasuna (1-1), Valladolid (1-1) y perdió ante Atlético de Madrid (2-0), Celta (0-1), Sevilla (3-0), Real Madrid (4-0), Espanyol (0-1), Betis (2-3) y Real Sociedad (2-0).

Antes de la llegada del técnico soriano, Jorge Almirón estuvo cinco jornadas dirigiendo al equipo franjiverde, en las que solo pudo lograr dos empates: Valencia (2-2) y Espanyol (2-2); mientras que perdió con el Real Madrid (0-3), Getafe (0-1) y Valladolid (2-1).

Por su parte, Francisco Rodríguez, que fue el encargado de comenzar la temporada, apenas sumó un empate, frente al Almería (1-1) en las siete primeras jornadas. En el resto de envites cayó derrotado: Betis (3-0), Real Sociedad (0-1), Villarreal (4-0), Athletic Club de Bilbao (1-4), Barcelona (3-0) y Rayo Vallecano (2-1).

Esta temporada, el Elche también estuvo dos encuentros dirigidos de forma interina por técnicos de la casa. El entonces preparador del filial Alberto Gallego, con la ayuda de Nino, se hizo cargo del equipo tras la destitución de Francisco y hasta la llegada de Almirón. Se sentó en el banquillo ante el Mallorca, en el choque disputado en el estadio Martínez Valero, que acabó con empate (1-1).

Mientras que el secretario técnico, Sergio Mantecón, estuvo en el banquillo entre la marcha del preparador argentino y antes de que aterrizará Machín. Fue en el encuentro contra el Girona, que acabó también con derrota (1-2).

A pesar de sus buen final de temporada y unos números que se podrían haber acercado a la permanencia -ha descendido el Valladolid (40) y el primero que se ha salvado ha sido el Almería (41)- Becccacece no ha querido especular con la posibilidad de poder haber logrado la permanencia en caso de haber llegado antes al banquillo del Elche. “Nunca lo sabremos. Las cosas no son como uno quiere. Es verdad que pude venir en octubre, pero no pude ser (no estaba claro que pudiera tener el permiso para entrenar en Europa y desistieron). Las cosas, al final, pasan por algo. Conforme se ha dado todo está bien. Me he sentido muy querido siempre y como en casa desde que llegué”.

Y ahora prefiere enfocarse en lo que se está “construyendo” para la próxima temporada, en la que el objetivo será luchar por el ascenso y devolver al conjunto ilicitano a Primera División.