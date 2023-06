Lautaro Blanco fue el primer fichaje del Elche CF en el pasado mercado de invierno. La llegada del jugador argentino estaba ya apalabrada desde el verano. La entidad franjiverde pagó cuatro millones de euros a Rosario Central por su traspaso y firmó por cinco temporadas, hasta 2027. Comenzó a entrenar a las órdenes de Pablo Machín durante el parón del Mundial en el mes de diciembre y desde ha disputado un total de 18 partidos, 17 de LaLiga y uno de la Copa de la Copa del Rey, acumulando 945 minutos en su primera experiencia en Europa.

Durante el pasado mes de marzo fue llamado por el seleccionador nacional argentino, Leonel Scaloni, para formar parte de la Albiceleste en dos partidos amistosos contra Panamá y Curazo. Finalmente, no llegó a debutar, pero cumplió un sueño de estar con los campeones del Mundo en Qatar. Lautaro sigue teniendo un buen cartel en su país y podría tener ofertas tras el descenso del Elche a Segunda División. A pesar de ello, este domingo, después del último encuentro del conjunto ilicitano en Primera División aseguró que su único pensamiento ahora es descansar y volver a los entrenamientos en pretemporada con el cuadro franjiverde. “Con el club no he hablado nada porque tengo contrato y lo que pueda pasar durante el mercado aún no se sabe. Ahora solo pienso en descansar y me tendré que presentar en la pretemporada y entrenar a tope”, comentó

El joven futbolista de 24 años no supo encontrar los motivos que han llevado al conjunto franjiverde al descenso. “No se qué responder” y prefiere quedarse con las buenas sensaciones que ha trasmitido el equipo en la recta final del campeonato “para seguir preparándose para lo que viene”, en alusión a la próxima temporada, en la que el único objetivo del Elche será luchar por el ascenso y retornar a Primera División.

Para ello, destacó la mejoría que se ha visto desde la llegada de Sebastián Beccacece al banquillo, aunque no quiso valorar sobre si su compatriota hubiera llegado antes se podía haber conseguido la permanencia. “Se ha visto un un cambio para bien. Cuando llegó ya era muy difícil, pero el grupo se mantuvo siempre firme, con buenas sensaciones y con un vestuario alegre. Eso ha sido fundamental para terminar la temporada de la mejor manera posible".

El futbolista argentino también comentó que le es indiferente jugar como lateral, como carrilero o, incluso, como interior izquierdo, como lo ha hecho desde su llegada al Elche. "Son mis posiciones naturales". El jugador rosarino destacó que se adaptó "muy bien" al conjunto ilicitano, a pesar de que era la primera vez que salía de su país. "En el vestuario hay muchos compañeros argentinos y sudamericanos, que lo hizo más fácil y más rápido". Y en cuanto a las posibles diferencias entre el fútbol de Argentina y de España indicó que "en Sudamérica el juego es más friccionado y aquí corre más la pelota, aunque no hay una diferencia abismal”.

Por último, lamentó no haber podido despedir la temporada con una victoria ante el Cádiz, que el Elche mereció. "Hubiera sido lindo acabar ganando. Fue una lástima los dos goles que nos anularon. Ahora toca seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, aunque estamos tristes por el descenso", sentenció.