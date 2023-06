Sebastián Beccacece llegó el pasado mes de marzo al Elche CF rodeado de dudas. Era un entrenador poco conocido, venía de la mano de Bragranik y hacerse cargo del equipo en los últimos meses de competición, con la dinámica negativa que llevaba el conjunto ilicitano, acarreaba mucho riesgo. Finalizar la temporada con malos resultados podría poner en peligro la confianza para comandar el proyecto de la próxima campaña en Segunda División.

Y las cosas no empezaron bien. Cinco derrotas seguidas en sus primeros cinco partidos acrecentaron las dudas y el nerviosismo. El técnico argentino siempre mantuvo la calma y, al final, el tiempo le ha dado la razón. A pesar del descenso, ha finalizado el curso sin derrotas en los últimos cinco partidos y ha ganado fuerza y confianza entre los jugadores, el club y la afición.

Beccacece, a la hora de analizar este periodo de tiempo que ha estado en la entidad franjiverde, comentó: "El trato con el lugar y con la gente lo he llevado con naturalidad. Me he sentido muy a gusto. En los momentos que no salieron las cosas, tuve calma y tranquilidad porque veía cómo competía el equipo. No puedo dejar pasar que el momento era adverso y complicado. Pudimos, entre todos, revertir esa sensación de angustia, dolor y desesperanza para retomar la memoria colectiva que ha permitido al Elche estar estas tres temporadas en Primera División".

El técnico argentino quiso dejar claro que "no corresponde a un mérito personal, sino colectivo". Y desveló una anécdota personal de un aficionado que ha recuperado la ilusión. "Me siento orgulloso de escuchar a un taxista que me manifestaba que no tenía previsto renovar el abono y ahora sí lo va a sacar para la temporada que viene". Por ello, destacó que "algo se está generando y formando. Esas sensaciones que puede tener un aficionado es un reflejo de lo que quiere transmitir este grupo. Nos ilusiona en nuestro espacio, siempre desde el perfil bajo. Tener clara la prioridad de que los protagonistas son los futbolistas y nosotros sólo acompañamos para llevar adelante un sentir", indicó el preparador argentino.

Beccacece aseguró que "esto no está finalizando, sino que está comenzando. Estoy contento y feliz de poder conectar, teniendo claro que a los entrenadores se les quiere por lo que obtienen. He pasado por lugares donde no obtuve los resultados deseados, aunque sí el afecto. Se valoró la esencia que tiene que ver con lo humano. Eso es mucho estímulo para nosotros. Siempre trabajamos para ser un poco mejores como personas".

De cara al futuro, el técnico quiere "un Elche más unido, familiar y generoso para defender este escudo. Queremos recuperar la alegría para que la gente pueda vibrar. Buscamos contagiar y transmitir: No me sorprende lo vivido, sino que me conmueve".

El preparador argentino también se siente orgulloso de haber implantado, poco a poco, su idea de juego y el cambio de posiciones de algunos jugadores como Mascarell, John o Clerc. "Uno viene con ideas que hay que bajarlas a la tierra. En eso hemos tenido la conexión con los futbolistas porque imaginas cosas y luego darle forma es más complicado. Debemos ampliar los horizontes de los futbolistas para volcarse en lo desconocido. Que se animen o reinventen. Fueron sensibles y pudimos ver que se centraron pese a las dificultades", destacó el entrenador del Elche.