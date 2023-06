Del Bragarnik de los mensajes al ausente

Es probable que piense que esta temporada ya ha hablado bastante -estuvo ante los periodistas en octubre, cuando destituyó a Francisco y respaldó a Almirón, y mandó mensajes a los jugadores y a la afición a través de redes sociales en noviembre y enero-, pero su ausencia en la sala de Prensa del estadio Martínez Valero al final de la presente campaña, precisamente la peor a nivel resultados desde su llegada al Elche, genera, cuanto menos, incertidumbre y dudas.

El propietario del club, Christian Bragarnik, no ha aparecido ante los medios de comunicación para hacer balance de todos los asuntos que afectan a la institución, desde la debacle futbolística del equipo al proyecto para construir la ciudad deportiva. Son muchas las preguntas a las que el máximo accionista se hubiese enfrentado, pero no lo ha hecho. Al final de las otras dos campañas sí estuvo, en comparecencias que duraban más de una hora y en las que el empresario contestaba sin cortapisas. Algo ha cambiado. Ahora, Bragarnik, guarda silencio. Al menos de momento.

13 de mayo de 2021

Primera rueda de Prensa

El máximo accionista destacó el regreso a la sala de los periodistas tras lo peor de la pandemia. Había llegado en agosto de 2019. Casi dos años después podía dar su primer discurso, en el que vendía las bondades de su gestión, la buena salud económica de la entidad y la ausencia de conflictos judiciales. También resaltaba la resolución de varios problemas «heredados» y reconocía proyectos necesarios como la ciudad deportiva, que aún sigue en el aire. «Prepararnos para estar consolidados en la Primera División», ese era el objetivo que se marcaba. Esos días la permanencia estaba muy en el aire. Fran Escribá estaba en el banquillo. Y se consiguió.

20 de mayo de 2022

Segunda rueda de Prensa

Bragarnik comparecía sabiendo ya que la salvación era un hecho con Francisco como entrenador. El dueño del club resumía los 3 años de su gestión, «más de 1.000 días», detallaba. En primer lugar habló del plano jurídico, anunciando que el concurso de acreedores ya era firme. «De no darse seguramente hubiera supuesto la desaparición del club», remarcaba. Y, a partir de entonces, «todos los conflictos, ya temas menores, están en buen camino. Y no tenemos nuevos problemas». En el terreno económico destacaba que «el Elche fue el que más resultado neto de beneficio ha obtenido con casi 13 millones de euros y esta temporada vamos en un camino similar». En tercer término, agradecía a la afición su apoyo y destacaba que el equipo estará en Primera para celebrar el Centenario.

14 de octubre de 2022

Tercera rueda de Prensa

El propietario salía a la palestra porque la situación ya era preocupante. Los seguidores franjiverdes le culpaban directamente a él. Había despedido a Francisco. El equipo solo llevaba un punto. Recuperaba a Almirón y pedía «un voto de confianza» para él mismo, asegurando que tomaba «todas las decisiones pensando en lo mejor para el club. Todos juntos debemos empujar para poder conseguir el objetivo de seguir en Primera División por cuarta temporada consecutiva».

5 de noviembre de 2022

Mensaje al equipo

El dirigente no podía soportar la imagen dada por el equipo en su derrota ante el Valladolid. A través de su cuenta personal de Instagram, Bragarnik subió una «historia» para dejar muy claro que no le estaba gustando lo que está viendo. En la misma se podía leer la frase «La actitud no se negocia» con un fondo negro en marco verde, acompañada por el escudo del centenario. Una efeméride que estaba siendo un tormento para el entorno franjiverde. Señalaba directamente a la plantilla por no conocer la victoria en 13 jornadas.

9 de noviembre de 2022

Bragarnik se dirige a la afición

«Estoy más fuerte que nunca y unidos podemos conseguir la permanencia». El propietario del club ilicitano emitía una carta a los seguidores pidiendo disculpas y hacía una llamada a la unión para cambiar la situación del equipo, que solo llevaba 4 puntos antes del patón por el Mundial. «Hace tan poco tiempo todo era tan lindo», se lamentaba. «De repente el éxito se volvió fracaso». El argentino aseguraba estar viviendo «días difíciles» y asumía ser «el máximo responsable» de la actual situación y de «cada error y decisión». Incluso, afirmaba que si los insultos que está soportando «sirven para aliviar el dolor de algún aficionado, son bienvenidos». Una carta con más de 300 palabras. Era la primera vez. Y sería la última.

10 de enero de 2023

Celebración del Centenario

Realmente hubo un mensaje más del máximo accionista esta temporada. Se producía el día de la constitución oficial del Elche como club de fútbol. «Hoy se cumple un siglo de historia de este hermoso Club, al que aprendí a querer como si fuera hincha desde niño; seguramente no es el mejor momento deportivo; y asumo ser el máximo responsable del presente deportivo que estamos viviendo. Pero a pesar de cualquier error y crítica, seguiré como desde el primer día en el que aposté todo por este Club, intentando construir un Elche mejor». También lo publicó en su cuenta personal de Instagram.

18 de mayo de 2023

Pedro Schinocca sí da la cara

Aunque nunca ha habido presentación oficial, el director general del Elche CF aparecía ante los medios de comunicación para presentar a la terna que a partir de entonces se encargaría de la Dirección Deportiva del club, en la que están el que hasta entonces ejercía como secretario técnico, Sergio Mantecón, y dos hombres nuevos, el exfutbolista y director deportivo en Argentina Mauro Óbolo y el exfranjiverde Antonio Barragán. El dirigente reconocía que «todos sabemos que no ha sido una temporada fácil, ha sido un año que no queríamos ni esperábamos, pero creemos que en la adversidad hay que redoblar esfuerzos y nuestro compromiso con el club, así como reforzar sus estructuras, por lo que creemos que es el momento idóneo para presentar a este nuevo equipo de trabajo».

Preguntas

A partir de ese momento, nada más. La rueda de Prensa habitual ya tras finalizar la temporada no se ha producido hasta hoy. El empresario argentino se encuentra en su país. Tampoco se le espera para la fiesta del Centenario organizada por el Grupo Inmobiliario TM y el propio club -sí estuvo en la de la Federación de Peñas-. Y existen muchos temas en el aire. Algunos extradeportivos: ¿Se solucionó definitivamente el asunto del concurso de acreedores? ¿Cómo se encuentra económicamente el club para afrontar el futuro? ¿Qué ha sido del proyecto de ciudad deportiva? ¿Y de la iniciativa para reformar todo el estadio? ¿Habrá Festa d’Elx? ¿Cómo será la campaña de abonos? ¿Cerrarán el anillo del estadio? Y, por su puesto, muchísimos asuntos futbolísticos: ¿Por qué ahora sí que ha creado una comisión deportiva, cosa que hasta ahora no había hecho? ¿Cómo se va a afrontar la próxima temporada en Segunda? ¿El objetivo es subir a Primera? ¿Hay presupuesto para ello? ¿Cómo ve la labor de Beccacece? ¿Apostará por mantener la columna vertebral del equipo o lo transformará casi por completo con las salidas y entradas? ¿Puede ser esto un hándicap para el arranque? ¿Va a echar el resto para, esta vez sí, traer los fichajes que necesita el grupo?