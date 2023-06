El entrenador del Elche, Sebastián Beccacece, se encuentra estos días en su país natal, “disfrutando de un tiempo con la familia y conectando con las raíces, que también hace bien”, señalaba a la cadena iberoamericana ESPN, a la que concedía una extensa entrevista televisiva.

¿Vas a seguir en el Elche?

La primera pregunta para el técnico. Obligada. ¿Vas a seguir en el Elche? (pese al descenso). Y la respuesta, la que ya se conocía aquí, aunque con matices. Interesantes y lógicos, por otra parte, ya que habla para los periodistas de Argentina. “Sí, sí. Tenemos un año más de contrato, hasta junio de 2024. Y yo soy de cumplir mis contratos. Salvo que me echen, aquí estaré".

El sentido de lo hecho hasta ahora: "Fuimos a esta experiencia de dos meses y medio, a finalizar ya una temporada que casi estaba consumada en lo numérico, para vivir una experiencia muy linda, de mucha formación, de mucho aprendizaje, y también de mucha transformación a la hora no solo de los resultados sino también de algunas acciones individuales y de situaciones que nos dieron mucha alegría por cómo terminó desarrollándose todo”.

¿Se juega distinto en España que en Argentina?

En este breve periodo de tiempo “no tengo la precisión que pueden tener entrenadores como Pellegrini o Simeone, que hace años que están allí -por nuestro país-, pero de mi corta experiencia lo que puedo responder es que sí por el tema de la velocidad, la técnica y de algunas estructuras que se definen mucho más. Se marcan más los espacios y no se presiona tanto sobre el balón, te van orientando más, resuelven más rápido también de primeras y una vez se ponen de frente a correr no perdonan”.

Más técnica en España

El técnico argentino explicaba también que "es cierto que la Primera está muy marcada por tres equipos que la dominan. Después, unos siete u ocho están en una segunda línea y el resto se encuentran en una zona intermedia o baja, los que pelean por no descender. En definitiva, la diferencia entre el fútbol argentino y el español o europeo está marcada en la selección argentina. Los mejores futbolistas argentinos están en Europa. Esto hace que LaLiga sea diferente, que se juegue mejor y que se proponga más juego y menos lucha y disputa. Ahora, cada liga tiene su parte emotiva. En Argentina se vive y se siente distinto. Yo siempre trato de adaptarme a lo que hay. A través de la técnica, la rapidez en el juego y también la cultura futbolística, la liga de España es más competitiva".

¿Cómo ha sido su experiencia en Elche?

“Me gusta mucho el vínculo con el jugador y aquí en Elche me ha pasado algo muy bonito. Llegué el primer día y había una fiesta por los cien años a la que acudimos. Habíamos hecho el primer entrenamiento y en el acto, el capitán, Gonzalo Verdú, me expresaba que lo que habíamos hablado en la mañana le había llegado al corazón. Cuando uno tiene una posibilidad de, en una charla, poder conectar con sus futbolistas ya empieza a allanar el terreno para construir lo que uno va sintiendo y en ese espacio de construcción uno tiene que escuchar al futbolista, que es el protagonista. Yo tengo clarísimo cuál es mi espacio y por eso donde voy siempre funciono desde la unidad y el trabajo en equipo, así como en trabajar en la horizontalidad, si bien a la hora de tomar decisiones hay que ser vertical, yo creo mucho en espacio horizontal donde todo fluye y el futbolista tiene mucho para aportar”.

¿Cómo fue ir al Elche si ya estaba prácticamente descendido?

Uno de los entrevistadores destacaba que el míster “consiguió un nombre en Argentina. Incluso fue nombrado para la selección de Ecuador. Pese a ello, ¿por qué la decisión de ir a un equipo que sabías que estaba descendido?”. Beccacece tenía clara su respuesta: “Tenía opciones, es cierto. Pero hay que ver una realidad: ¿Cuántos técnicos argentinos hay hoy en Europa? Simeone, Pochetino, Marcelo… Los entrenadores argentinos somos muy buscados en Sudamérica, es algo conocido. Sin embargo en Europa yo tengo que empezar de cero y eso es lo que me llevó al Elche”.

Además Beccacece tenía un reto: “Ver cómo podíamos transformar a un equipo que tardó 20 partidos en ganar uno, prácticamente descendido, ver cómo puede retomar la alegría y dejar de lado el sufrimiento, que pueda mejorar su estado de forma, encontrar su mejor versión. Y sobre todo acompañar en la adversidad a ese grupo que estaba sufriendo. A mí me gusta acompañar en la adversidad. Y lo pudimos hacer. Terminamos siendo los terceros menos goleados cuando éramos los primeros más goleados con 66 tantos. Si miramos la tabla por cómo terminamos no hubiéramos ido al descenso…".

Carlos Clerc

En concreto, el preparador argentino se refería a lo que le pasó a un franjiverde: "Carlos Clerc, que es un jugador increíble, que cada partido que perdía el Elche decían: 33 partidos sin ganar Clrec, 34… Y si ven cómo marcó a Griezman en el partido ante el Atlético de Madrid… Es para editarlo y para replicar todo eso que decía antes, porque hoy todo el tiempo se maldice. Al que pierde se le condena, no se le deja hablar, no se le escucha ni se le valora… Pero todos perdemos. También ganamos, pero lo importante es construir, creer, crecer. Y trabajamos para ganar, pero en ese sentido, la forma para ganar también se va construyendo a través de ese camino. Y yo he elegido ese camino que tal vez es un poquito más largo, quizás porque tampoco fui un futbolista profesional, pero yo creo ya que todo eso fue cambiando… El espacio de la fuerza y del nombre propio le va dando lugar a la sensibilidad y al conocimiento. Esas cosas se van desvaneciendo y fue necesario en una época y hoy está esta nueva sensibilidad, que es colectiva, es conjunta y mucho más simple de lo que parece".

¿Es de afianzar equipos con onces iniciales marcados o modificar con respecto al rival?

Beccacece exponía que el cuerpo técnico "debe tener la capacidad o la flexibilidad para ver si dentro de lo que sentimos, con lo que tenemos lo podemos llevar adelante. Llevar esa idea que uno siente y ver de qué manera se puede adaptar. Yo busco siempre equipos comprometidos que se lo dejen todo. El Elche fue el equipo que más corrió en los 12 partidos que estuve. El más intenso también y el que tenía máximos esprints. De acuerdo al rival también es importante saber a quien te vas a enfrentar para compartir con tus futbolistas lo que puede pasar y por dónde nos van a hacer daño y cómo hacérselo". En definitiva, la idea tiene que adaptarse a los futbolistas.

¿Cuándo regresa a Elche?

"A fin de mes vuelvo al armado de la pretemporada, que van a ser seis semanas con amistosos y con un montón de ilusión y esperanza de que podamos hacer las cosas bien, contagiar y como terminamos como terminamos, jugar a por todas en una división muy pareja y muy difícil. Son 42 fechas y no existen las diferencias de la Primera. En un punto terminaron 5 equipos arriba. Es una liga muy igualada y muy linda para jugar. Estoy feliz de estar en Elche, una ciudad muy trabajadora, muy sencilla y humilde. Creo que encajamos bien", setenciaba el míster franjiverde.