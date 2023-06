Con la finalización el pasado fin de semana del “play-off” de ascenso a Primera División, en el que el Alavés logró el retorno a la máxima categoría y el Levante se quedó en Segunda División, ya están, prácticamente, definidos los equipos que compondrán la categoría de plata, a falta de conocer los dos últimos conjuntos que ascienden desde Primera RFEF, que se jugarán las dos últimas plazas en los partidos de vuelta de la final, que se disputarán este próximo fin de semana. Serán el Alcorcón o el Castellón, que empataron (0-0) en el partido de ida disputado este domingo en el estadio de Castalia; o el Eldense o el Real Madrid Castilla, que también empataron (1-1) en Valdebebas.

A priori, los tres equipos que han descendido de Primera: Espanyol, Valladolid y Elche, que contarán con la ayuda económica del descenso por parte de LaLiga; partirán como los grandes favoritos a luchar por volver a la élite. En ese grupo también se podría meter al Levante, que se ha quedado a las puertas del ascenso, por el golavaraje para hacerlo de forma directa y por un gol de penalti, encajado en el minuto 129, en el “play-off”. El conjunto granota está en dificultades económicas y no dispondrá en gran parte de la ayuda al ascenso, que se puede utilizar en dos años y que computa 60-40% en los límites salariales; pero mantendrá músculo para configurar una buena plantilla.

Luego hay otro grupo de equipos, entre los que podrían estar Eibar y Albacete, que esta temporada se han clasificado para la promoción del ascenso. Tenerife y Cartagena, que también estuvieron la pasada campaña cerca de los seis primeros clasificados; o Zaragoza, Oviedo, Sporting y Leganés, que están llamado a luchar por estar en la parte alta de la clasificación.

En teoría, aunque en el fútbol no se sabe y el dinero, a veces, no va relacionado directamente con los resultados, hay otra serie de conjuntos que deberían estar en la parte media-baja de la clasificación pugnando por tener un año tranquilo y no complicarse la permanencia. Aunque siempre se produce alguna sorpresa. Serían los casos de Huesca, Racing de Santander, Andorra, Burgos, Mirandés o Villarreal B. Este último no puede subir al tratarse de un filial.

Mientras que el Racing de Ferrol y el Amorabieta, que con son los dos que han ascendido directamente de Primera RFEF, junto a los otros dos que lo hagan Alcorcón o Castellón o Eldense o Real Madrid Castilla, en principio, sus únicos objetivos será la permanencia en la categoría de plata.