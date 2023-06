José Ángel Carmona se ha unido a una buena parte de los jugadores del Elche CF, como Gonzalo Verdú, Enzo Roco, Lisandro Magallán, Helibelton Palacios… que terminan contrato con el club ilicitano este próximo 30 de junio y no van a continuar la próxima temporada en el conjunto franjiverde. El jugador sevillano, al igual que hicieron anteriormente sus compañeros, se ha querido despedir del Elche y de su afición a través de las redes sociales y lo ha hecho agradeciendo la oportunidad que le ha brindado el club ilicitano y que le ha permitido “mejorar” tanto a nivel personal como profesional, a pesar de que no se han cumplido con los objetivos esperados.

Carmona llegó a la entidad franjiverde en el mercado de invierno del pasado mes de enero cedido por el Sevilla. El Elche estaba en una situación muy comprometida y la permanencia era más una utopía que una realidad. Sin embargo, el joven jugador sevillano de 21 años siempre se mostró optimista con las pocas posibilidades que había de lograr la salvación. Desde el primer momento fue titular. Comenzó rindiendo a un gran nivel e, incluso, marcando un gol, frente a Osasuna, en su segundo partido.

Sin embargo, todo se torció. En el partido del pasado 1 de abril frente al FC Barcelona, en el estreno de Sebastián Beccacece en el banquillo del conjunto ilicitano, el técnico argentino sorprendió colocando al jugador andaluz, que siempre había jugado de lateral derecho y en algunas ocasiones de central, como pivote por delante de la defensa. Carmona se estaba encontrando a gusto, jugando bien… Sin embargo, en cuando apenas se llevaba media hora de partido, en un contraataque, cuando estaba a punto de quedarse solo ante Ter Stegen y podía marcar gol, se trastabilló y sufrió un fuerte tirón muscular en la parte posterior del muslo, que lo provocó una fuerte rotura en el músculo isquiotibial. Desde entonce, el futbolista cedido por el Sevilla no ha vuelto a jugar más con la camiseta franjiverde y ha vivido dos meses de auténtico calvario con su recuperación. Se perdió los últimos once encuentro de LaLiga.

A pesar de ello, Beccacece lo veía como un posible medio de futuro para la próxima temporada. El Elche tenía una opción de compra al Sevilla por seis millones de euros. Pero el descenso a Segunda División la hacen inviable.

José Ángel Carmona, que volverá a club hispalense, con el que tiene contrato hasta 2025, tratará de convencer a Mendilibar para quedarse en el primer equipo. En caso contrario, intentará buscar otra salida a un conjunto de Primera División.

El futbolista sevillano se ha despedido del Elche este martes, a través de su cuenta de Instagram: “Ha llegado el momento de decir Adiós. Se acaba una etapa corta pero intensa, de donde me llevo una gran experiencia a nivel profesional y personal.

La temporada no acabó de la mejor manera ni para el club ni para mí con la lesión, pero soy de quedarme con lo bueno y en Elche he disfrutado, competido, sufrido y peleado; y eso me ha hecho ser hoy mejor que cuando llegué.

Gracias a mis compañeros, a todos los empleados del club y a la afición. Sois muy grandes y seguro que pronto estaréis arriba como os merecéis. Un abrazo grande a todos. Jose”, ha publicado en su red social.

Carmona se va del conjunto ilicitano habiendo disputado nueve partidos, ocho de ellos como titular y un total de 593 minutos.