La selección española de fútbol jugó por última vez en el estadio Martínez Valero de Elche el 11 de septiembre de 2018, frente a Croacia (6-0), en un campo que históricamente siempre se ha llenado, ha sido talismán y en el que nunca ha perdido.

Este año 2023 se abrieron de nuevo las expectativas de un posible regreso de La Roja a tierras ilicitanas. El club solicitó a la Real Federación Española de Fútbol un nuevo encuentro de la selección para conmemorar el Centenario de la entidad franjiverde. Incluso, el Elche lo anunció dentro de sus actividades por sus cien años de historia. La negociaciones iban por buen camino y parecía que el Martínez Valero podía albergar el choque de clasificación para la Eurocopa de 2024 en Alemania, frente a Noruega, que, finalmente, se disputó el pasado 25 de marzo, en el estadio de La Rosaleda de Málaga.

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, explicó que guardan un gran recuerdo de Elche, que siempre habían sido muy bien recibidos y que es un sitio en el que se han conseguido grandes resultados. Pero que había muchos otros lugares que también querían disfrutar de la selección Española. La Federación Española tiene firmado un compromiso con la la Federación Andaluza para disputar dos partidos. El primero fue el de marzo ante Noruega y segundo se jugará en noviembre, en el estadio de La Cartuja, ante Georgia.

Entre medio de uno y otro, el 12 de septiembre, se disputa un España-Chipre, también clasificatorio para la Eurocopa de Alemania, que había sido designado en el estadio de El Sardinero de Santander, para conmemorar el Centenario de la Federación Cántabra de Fútbol.

Sin embargo, ese escenario ha dado un giro drástico. La UEFA, en su revisión del campo santanderino, no lo considera apto para albergar un encuentro internacional de esas características, por lo que, si se mantiene esa postura, la Federación Española de Fútbol tendrá que buscar un nuevo escenario. Y ahí es donde se está postulando el Elche, que está muy atento a la resolución final y va a luchar con todas sus fuerzas para intentar que la selección española pueda volver a jugar en el Martínez Valero el próximo mes de septiembre.

Además, sería una ocasión única, porque sería la primera vez que el combinado nacional juegue en territorio español después de la consecución, el pasado domingo, del título de la Nations League. Precisamente, la final fue contra Croacia, el mismo rival al que se enfrentó la última vez que jugó en tierras ilicitanas. Anteriormente, el 8 de septiembre, lo hará en Georgia.

La misión y el objetivo no van a ser fácil, porque Santander no se va a resignar. Pero el Elche ya ha puesto toda su maquinaria a funcionar y ha mantenido los primeros contactos con al Real Federación Española de Fútbol para comunicarles que, si finalmente el encuentro no se juega en el estadio de El Sardinero, están preparados para acoger el choque contra Chipre.