El Elche CF, tras el traspaso de Omar Mascarell al Mallorca, cuenta con 16 jugadores para comenzar el próximo lunes la pretemporada. El técnico franjiverde, Sebastián Beccacece, quiere disponer, como mínimo, de 22 futbolistas para tener, al menos, para formar dos equipos. Para ello, varios canteranos están citados para iniciar los entrenamientos con el primer equipo.

De momento, es segura la presencia del Rodrigo Mendonza “Rodri”, el defensa Javi Pamies y el portero Jesús López, quienes durante la temporada pasada entrenaron en muchas ocasiones con la primera plantilla. El resto de canteranos se decidirán en función de las necesidades por puestos hasta la llegada de los nuevos fichajes.

Beccacece ha prestado especial atención a la cantera desde su llegada al club ilicitano. A veces ha llegado a subir hasta siete y ocho canteranos al primer equipo e iban rotando. Incluso, hasta once, entre el filial y el juvenil, para hacer un equipo entero y poder disputar un partidillo contra la primera plantilla.

Rodri tiene 18 años, ha sido internacional sub’17 con España y el pasado curso debutó con el primer equipo en el partido de Copa del Rey frente al Alcora. En el último encuentro de LaLiga en Primera División fue convocado por Beccacece, aunque no llegó de jugar.

Pamies, de 20 años, también ha estado presente en varias convocatorias con el técnico argentino, aunque no ha llegado a debutar. Mientras que Jesús, de 20 años, fue la pasada campaña el tercer portero de la primera plantilla y entrenaba con el primer equipo y estuvo presente en numerosas convocatorias. Ahora, con la salida de Áxel Werner, que no va a continuar porque quiere encontrar un equipo en el que pueda disponer de minutos y no estar a la sobra de Edgar Badia; el guardameta de La Nucía va a comenzar la pretemporada del Elche como segundo portero.

La intención del club ilicitano es cerrar antes del próximo lunes la incorporación de un par de jugadores. La comisión deportiva y su secretario técnico, Sergio Mantecón, ha intensificado en la última semana las negociaciones para intentar firmar a los centrocampistas Áleix Febas y Oriol Rey, aunque no están siendo fáciles, porque cuentan con muchos pretendientes y el Valladolid y el Levante también han mostrado su interés en los últimos días.

Junto a Rodri, Pamies y Jesús, también estarán otros dos canteraranos como son Salinas y Mourad, que han regresado tras sus cesiones al Mirandés y al Burgos.

Ambos parten como jugadores de la primera plantilla y en caso de convencer a Beccacece tendrá ficha del primer equipo. Si no lo consiguen, volverán a salir cedidos o rescindirán sus contratos.