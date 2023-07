El Elche ya conoce su camino hacia Primera División. Una maratón, en principio de 42 jornadas, salvo «play-off», cuyos mimbres se construyen en pretemporada. El trabajo veraniego se inició el lunes pasado, pero este comienza una de las fases más importantes de la preparación franjiverde.

El equipo liderado por Sebastián Beccacece inicia el primero de los dos stages de pretemporada que el cuerpo técnico ha planificado para este mes de julio. Ambos serán en Algorfa, en las instalaciones de La Finca Resort, un hotel en el que el grupo se aislará con entrenamientos a puerta cerrada para ponerse a tono de cara a la Liga.

El Elche entrenará en Algorfa hasta el viernes y cerrará este primer stage con el amistoso contra el Rotherham United inglés, club que milita en la Championship, segunda división del campeonato de su país. Este encuentro, programado a primera hora de la mañana, será el colofón a seis días de entrenamientos antes de volver a la ciudad de las palmeras.

Sin embargo, esa no será la despedida de los franjiverdes de Algorfa. Allí regresarán del 24 al 29 de julio para completar otro stage. Ni Beccacece ni los dirigentes quieren que se repita la situación del curso pasado, en la que no se realizó la mejor fase de preparación posible y el Elche lo pagó con un mal inicio de temporada que costó el puesto a Francisco y que supuso una losa de la que los franjiverdes ya no se recuperaron.

Situación de mercado

Al autobús que lleve a la plantilla ilicitana hasta las instalaciones de entrenamientos solo se subirán dos fichajes: Aleix Febas y Álex Martín. El centrocampista y el central, que fueron presentados la semana pasada, son las primeras incorporaciones de una lista que se espera que crezca durante los próximos días.

En este sentido, el Elche sigue pendiente de cerrar con el Valencia la cesión de Fran Pérez, una operación que se está postergando por el interés del conjunto dirigido por Rubén Baraja en asegurarse que su canterano dispute la mayor cantidad de minutos durante el curso. Este tipo de cláusulas es algo a lo que Christian Bragarnik siempre se ha mostrado reticente, por lo que el tira y afloja entre ambas secretarías técnicas continúa. En el Martínez Valero confían en la progresión del futbolista, pero entienden que los minutos se deben ganar en los entrenamientos y en los partidos, no de manera contractual.

Pese al bajo número de fichajes, en el Elche no cunde el nerviosismo, aunque esta sea una característica por la que el entorno franjiverde ha vertido críticas contra la gestión de Bragarnik. Son los tiempos habituales del fútbol actual, en los que resulta complicado moverse en el mercado durante junio, debido a que todavía hay equipos en competición, a que los contratos finalizan un mes después de hacerlo la competición y a que los presupuestos y límites salariales no están del todo cerrados.

Sin ir más lejos, los otros dos clubes descendidos de Primera División junto al Elche han realizado menos movimientos que los ilicitanos, sin contar regresos de cesiones. El Espanyol aún no ha movido ficha en este sentido y el Valladolid ha realizado una nueva incorporación. Alcorcón, Cartagena, Eibar, Eldense y Sporting también han fichado menos.

El bloque de Beccacece

Beccacece trabaja en estos momentos con 18 futbolistas: 14 que continúan de la temporada pasada, los dos que vuelven tras cesión (Mourad y Salinas) y los dos nuevos fichajes. Este es otro de los motivos por los que no cunde el nerviosismo en el Elche. Pese a los malos resultados se confía en el bloque de la 2022/23.

En cuanto a las necesidades, los franjiverdes tienen en el centro del campo la zona en la que más urge acertar con las caras nuevas que lleguen. No en vano, dos de los titulares de las dos últimas temporadas, Omar Mascarell y Gumbau, no siguen en nómina. El futuro de Raúl Guti tampoco es claro, con el Zaragoza como interesado en recuperarle, por lo que el aterrizaje de Febas no será el único que se produzca.

En el resto de posiciones, el Elche no tiene prisas por fichar. Algo habitual, por otra parte, en la «era Bragarnik». El máximo responsable no parece dispuesto a cambiar su forma de proceder y no va a ceder en las negociaciones mientras considere que pueda obtener el mejor beneficio para el club. Con todo ello, la principal preocupación de Beccacece reside en centrar sus esfuerzos en completar la mejor fase de preparación posible para llegar a la primera jornada, contra el Racing de Ferrol, con el equipo a tope para sumar los tres primeros puntos de la temporada. Este lunes, el Elche viaja a Algorfa. Es la primera parada hacia Primera.