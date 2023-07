El entrenador del Elche CF, Sebastián Beccacece puede contar hoy, en el primer amistoso ante el Rotherham United (La Finca, 10 horas), con 21 futbolistas de su plantilla para formar el primer once de la temporada 2023-2024. Y entre ellos hay muchas caras conocidas, pero también numerosas ausencias, al menos cinco con respecto a su último conjunto inicial, el que jugara el partido Elche-Cádiz de la jornada 38 de LaLiga el pasado 4 de junio.

En el equipo ya no están Enzo Roco, Lisandro Magallán, Randy Nteka ni Gerard Gumbau. Ellos son cuatro del once del citado encuentro. Y a sus ausencias se une la de Tete Morente, que precisamente fue el único futbolista que lo jugó todo con el técnico argentino, los doce partidos ligueros que dirigió, desde el Elche-Barcelona del 1 de abril hasta el final de la pasada campaña. Morente sufrió una sobrecarga muscular, concretamente en el sóleo, y Beccacece no lo va a forzar.

Concentrados

En la concentración de Algorfa hay 22 jugadores que actualmente conforman la plantilla. En principio, sgún fuentes del club, todos cuentan para el primer amistoso de la pretemporada, salvo Tete Morente.

De la pasada temporada se encuentran disponibles Fidel Chaves, Edgar Badia, Josan Ferrández, Pere Milla, Raúl Guti, Lucas Boyé, Pedro Bigas, Diego González, Carlos Clerc, John C., Lautaro Blanco, Nico Fernández-Mercau y Ezequiel Ponce.

Canteranos

Por otro lado, también están a punto los canteranos que ya eran habituales la pasada campaña, el portero Jesús López, el central Javi Pamies y el centrocampista Rodri Mendoza. En estos días de preparación también están con el grupo José Salinas y Mourad, que el pasado curso jugaron cedidos.

Y Beccacece cuenta con tres nuevas incorporaciones: el guardameta de Benidorm Miguel San Román, el central Alex Martín y el centrocampista Aleis Febas.

El primer once

Con estos efectivos, ¿cuál va a ser el primer once de la nueva temporada? Pues es toda una incógnita. Los entrenadores utilizan estos partidos para hacer pruebas, aunque también es cierto que ganarlos da confianza al grupo. Y el técnico argentino también demostró durante los 12 encuentros que dirigió en Primera División que es un preparador que busca un equipo tipo sobre el que ir creciendo y retocando.

Si atendemos a esta circunstancia es preciso reseñar que los futbolistas que más han estado de inicio en los equipos de Beccacece son Fidel, Clerc y John, así como el guardameta Edgar Badia. Los primeros solo se perdieron un encuentro del argentino. El portero faltó en dos, pero por cuestiones personales que le impidieron asistir. Empezando por la portería, lo normal es que el entrenador argentino apueste por el catalán. Aunque Miguel San Román ha venido para ser competencia directa de Badia, el titular de la temporada tiene todas las condiciones para seguir siéndolo y, por contra, una sustitución de primeras podría mermar su seguridad.

Sistema

Beccacece ha utilizado principalmente dos tipos de sistemas defensivos. Con tres centrales y dos carrileros, no puros laterales a menudo, sino extremos reconvertidos. Y la defensa clásica de cuatro futbolistas. Puede incluso intercambiar ambos dibujos durante el partido. En principio, atrás podría estar en el eje Pedro Bigas, acompañado a su izquierda por Clerc y a su derecha por uno de los nuevos, Álex Martín. En su lateral estaría Josan -ahora mismo no hay otro que pueda ocupar la posición- y en la otra banda Lauturo Blanco.

Por delante del argentino estará el capitán, Fidel Chaves, junto a Raúl Guti o John y puede que el otro fichaje, Aleix Febas. Por delante podrían entrar de inicio Pere Milla y Lucas Boyé.

Hay otros hombres -ya no tantos- que formarían un once totalmente reconocible, como Nico Fernández-Mercau, Ezequiel Ponce o Diego González, el menos utilizado por Beccacece en su fugaz paso por Primera División. Ellos estarán en el banquillo junto a los canteranos y cedidos antes nombrados. Como en estos partidos, los cambios son ilimitados, el técnico tendrá la oportunidad de ver a todos los jugadores sobre el césped, incluso a algún juvenil con el que pudiera contar de cara a la temporada.

Vuelta a casa

El Elche CF disputará este amistoso ante el Rotherham United Football Club, fundado en 1888 y que juega en la EFL Championship (la Segunda inglesa). El encuentro será a puerta cerrada y, tras el mismo y los trabajos de recuperación, el míster dará descanso a los jugadores, que ya volverán a casa para, la semana que viene, regresar a la rutina en las instalaciones del Martínez Valero y el Díez Iborra. La segunda concentración de pretemporada será la semana siguiente en el mismo escenario.