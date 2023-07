ZZEl portero Miguel San Román (Benidorm, 14 de julio de 1997), ha vuelto al Elche para ser el rival directo de Edgar Badia en la portería, como ya hiciera en su anterior etapa en la que Pacheta contó con él en distintos momentos del año del ascenso. Mauro Óbolo fue el encargado de presentar al nuevo jugador franjiverde, que tras firmar se incorporó directamente a la concentración de Algorfa la pasada semana. “Queríamos darle la bienvenida oficial, aunque ya pudo ser parte del equipo en el primer amistoso”.

Óbolo destacaba del jugador que “era importante primero el gran paso que ha tenido por la institución, tanto profesional como personal”. El director deportivo resaltaba que "nos va a dar mucho que ya conozca el grupo, el vestuario y el club, y que sepa lo que es Elche y los objetivos y las metas del club…. Como profesional lo conocemos y creemos nos va a dar competencia en un buen parámetro y está a la altura de lo que perseguimos”.

Acepta el reto

Miguel San Román ha aceptado el reto de fichar por el club franjiverde, primero, “muy agradecido por la oportunidad que se me presentó hace más de un mes, cuando iniciamos las conversaciones. Nunca he rehuido un duelo con ningún portero. He tenido compañeros con mucho renombre, como es el caso de Edgar (Badia) o Andrés Fernández en el Huesca, y para mí eso no ha sido nunca un problema”.

En Elche, “todos saben la implicación emocional que tengo con este club. Para mí siempre es muy importante que al Elche le vayan las cosas bien y ahora volver a ser partícipe de ello me hace mucha ilusión. Acepto el reto con todas las de la ley y voy a ir a por ello". Badia y el “ya nos conocemos, hicimos buena pareja el año del ascenso y eso va a ser el éxito del equipo en todas las posiciones, esa competencia interna. Y yo vengo a ganarme el sitio y eso va a fortalecer al grupo, seguro”.

Un club "más profesional"

“Cuando llegué al Elche este era un club que llevaba una temporada en segunda y los cambios son notables. Ahora mismo he encontrado un club de Primera División en todas sus áreas. Obviamente hay cambios en el estadio o dentro del vestuario, pero yo hablo más del nivel de profesionalidad. Las áreas alrededor del equipo están muy bien cubiertas, tenemos ayuda en todos los ámbitos y yo veo una profesionalización muy grande. Aquel año teníamos un nivel futbolístico muy grande. Este año también. Yo veo a los jugadores con una implicación máxima en un equipo con un nivel que se siente más de Primera que de Segunda. Todo eso nos debe servir para motivarnos y mantenerlo a lo largo de los años”.

¿Cuáles sus cualidades?

“Cada portero tenemos nuestras cualidades. A mí me gusta tener el dominio del área. Ocupar la espalda de la defensa, estar atento a esos centros laterales. Hay muchos equipos en Segunda que utilizan ese arma como recurso. Trabajar debajo de los palos y ayudar en la salidas de balón. De algún modo recojo los frutos del año que estuve aquí, porque Sergio Mantecón… guardaban un buen recuerdo de mí y, trabajando con Escalona, elloshan visto que ha habido un avance en los años que he estado fuera. Vengo a demostrar que estos años me han servido para hacerme mejor portero”.

¿Viene para lograr su segundo ascenso con el Elche a Primera, sueña con él?

“Sí, por supuesto. Esa es la principal motivación para estar aquí. El objetivo del equipo es ese, pero también creo que hay que tener control sobre esas expectactivas. Lo digo después de llegar al Huesca recién descendido. La Segunda es una competición muy larga, donde hay tiempo para todo, para momentos altos y bajos, y hay que ser muy consistentes y fuertes de cabeza para superar esos momentos, como ha recalcado el míster. Sabemos de las ganas que tiene la afición de volver a Primera. Son las mismas que tenemos nosotros, que no lo duden, y es la principal motivación para estar de vuelta".

¿Qué diferencias ve con el objetivo y el vestuario actual y pasado?

“Quizás sea precisamente que entonces el equipo ni siquiera pensaba en un ascenso, conforme avanzaba la temporada lo vimos cerca y apretamos el acelerador, pero este equipo sabe los que quiere el club, la afición, el vestuario, nosotros, que es volver a Primera. Estamos muy conciéncianos con ello. Es la idea del míster y lo estamos recalcando día a día para preparar al equipo para ese objetivo. Debemos ser un equipo consistente que compita en todos los campos y responder a esas expectativas que todos tenemos".

¿Qué sintió al volver a enfundarse la camiseta franjiverde?

"Hace más de un mes que tuvimos el primer contacto y fue muy emocionante porque la gente sabe la implicación emocional y el sentimiento de pertenencia que tengo por este club. Para mí y para mi familia es muy importante estar de vuelta en Elche, donde hemos sido muy felices. Queremos volver a estar aquí bien. Además estoy cerca de mi casa… Fue muy emocionante poder volver a competir en el nombre del Elche. Tengo mucha emoción y mucha ilusión".

¿Ha podido hablar ya con Beccacece?

"Sí. Con el míster pude hablar el primer día y lo siento una persona muy cercana, que escucha y valora. Me preguntó sobre qué le podía contar de la Segunda División, lo cual me pareció muy bueno que el primer día tenga esa inquietud. Beccacece es un entrenador pasional, cercano, cariñoso, que tiene siempre esa palabra de ánimo pero también esa de tensión cuando hace falta entrenar al máximo".

¿Diferenicas entre Pacheta y Beccacece?

"Cada entrenador tiene su método. Beccacece es parecido en la cercanía y cariño que teníamos con Pacheta y que fue muy bueno para el grupo, porque este un grupo que mantiene su corazón, es noble y honesto, no engaña. A este grupo, si lo tratas bien, su respuesta es inmediata. La diferencia puede ser que cada uno tiene su idea del fútbol. La de Beccacece es una idea atractiva, de tener el balón, de ser protagonista. No digo que una otra sea mejor o peor, pero sabemos que el Elche va a tener que ser protagonista en Segunda y la idea es correcta y vamos a ir a muerte para aprenderla esta pretemporada y aplicarla en iniciarse el torneo".

¿Le ha sorprendido el estilo del entrenador?

“El estilo del míster no me ha sorprendido porque he visto al equipo en Primera y su idea de juego. A veces con 4 defensas o 5, con un mediocentro en la defensa para ayudar en la salida de balón… Muchos partidos nos van a obligar a llevar el peso del mismo en el ataque, por lo que debemos asentar los conceptos para que cuando llegue la Liga se vea claro".

Un mensaje para la afición…

“La parte buena de las redes sociales es poder estar cerca de la gente y me ha llegado su cariño. Se volcaron conmigo y eso es muy de agradecer. Siempre han demostrado estar cerca de su equipo y más en las peores circunstancias. Este año han sido un ejemplo para la Primera División del fútbol en España. Nosotros debemos devolverle su apoyo y cariño estando a su altura”.

¿Qué ha cambiado a nivel personal entre su primera etapa y esta?

"En aquel entonces era un niño todavía, con 20 años, no me había independizado. Aquí empecé a vivir solo. Encontré un vestuario profesional, con vegetamos como Gonzalo Verdú, Nino, Juan Cruz, chicos que siguen hoy como Fidel, Josan… Ellos terminaron de formarme como persona y profesional. Eso se ha ido multiplicando a lo largo de los años. Por supuesto compartir la experiencia de compartir el vestuario del Atlético de Madrid el año que fuimos campeones de Liga, para mí fue un máster futbolístico, con jugadores como Luis Suárez, Koke… eso te da un nivel de su categoría y todo eso lo he echado en la mochila y es lo que quiero demostrar ahora para que el técnico me tenga en cuenta y para que la afición vea que he dado un paso más en mi carrera”.

¿Cómo está siendo su adaptación?

"Conociendo ya a algunos compañeros, mi adaptación ha sido muy sencilla. Como dije en mi primera presentación fue muy fácil la adaptación. Pues imaginad ahora… Se respira un ambiente muy bueno y eso es fundamental para una temporada en la que va a haber momentos de todo tipo. Esa unión de grupo va a ser esencial".

¿Su objetivo personal?

"Jugar el máximo número de partidos posible. Vengo a apretar y Edgar (Badia) ya lo sabe; vamos a apretar las tuercas para que juegue el mejor y el que el míster considere necesario".