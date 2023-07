Este sábado, 10 horas. La Finca Resort de Algorfa. Segundo amistoso del Elche esta pretemporada. Y el rival viene con un exfranjiverde muy querido entre sus filas. El cartagenero Gonzalo Verdú se enfrentará por vez primera al que ya es su exequipo. Y lo va a hacer con hambre de victoria, pues el Cartagena lleva dos derrotas en dos amistosos.

Ayer mismo, Verdú comparecía en rueda de Prensa, en la que aseguró que salió del Elche “porque quería seguir aportando al mejor nivel”. En concreto, el futbolista que ha jugado para el conjunto franjiverde durante las últimas cinco temporadas, reflejaba, en cuanto a su etapa en Elche, que “se han superado las expectativas. Una de las opciones era no seguir y tuve menos participación la pasada campaña. Me fui porque quería seguir aportando al mejor nivel y creo que he tomado la mejor decisión posible”, explicó.

Presentación

El ahora futbolista del Cartagena fue presentado ayer ante los medios de comunicación acompañado del presidente de la entidad, Paco Belmonte, que no dudaba en asegurar que se trataba de “un acto importantísimo y especial como es el regreso de Gonzalo Verdú a la que ha sido y siempre será su casa. Creo que Gonzalo nunca ha dicho adiós porque siempre lo hemos visto vinculado a nuestro club. Es un regreso de los que hace latir el corazón de la afición. Él ha puesto mucho de su parte para volver. Ambas partes estamos en un gran momento de nuestra carrera, con un Gonzalo muy maduro y que viene a aportarnos muchísimo. Es un regreso importantísimo para el proyecto del Cartagena”, declaró el presidente Paco Belmonte.

Reto

Para Gonzalo Verdú su regreso a Cartagena supone “un reto importante. A nivel personal tengo mucha ilusión por volver. Si estoy aquí es porque quiero estar y porque quieren que esté. La diferencia con respecto a cuando me marché es que ahora vuelvo con más experiencia, que es lo que quiero aportar al grupo. Espero que esto se transforme en resultados”, señaló.

Experiencia

El club cartagenero está confeccionando una defensa experimentada y “tenemos que utilizar esa baza a nuestro favor. Yo voy a ser uno más para aportar el máximo. No hay que mirar el DNI porque lo importante es el rendimiento y hay una gran defensa”, destacaba el jugador exfranjiverde.