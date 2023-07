Lo reconocía el propio director deportivo del Elche, Mauro Óbolo. El fichaje de Fran Pérez estaba muy avanzado. A finales de junio se daba por hecho. "Pero las negociaciones son así, cuando todo parece que está hecho surgen inconvenientes y se retrasan, pero el Elche lo tiene todo avanzado y ya solo falta que el Valencia lo desbloquee", señalaba el dirigente franjiverde cuando era preguntado expresamente por este jugador.

Como ya informó este diario, el problema estriba en la falta de extremos que tiene el entrenador del Valencia, Rubén Baraja. El "Pipo" ha frenado la salida del joven canterano valencianista, al menos hasta que su posición sea cubierta, ante las múltiples ausencias que suma.

Titular con el Valencia

Fran Pérez fue titular en el primer partido amisotoso del equipo che ante el Nottingham Forest de la Premier inglesa. Victoria española por 1-0 en un partido en el que el extremo disputó un total de 45 minutos. Su actuación no fue brillante, pero el jugador cumplió y demostró mucha valentía, valores que, junto a su proyección, tiene muy en cuenta el Elche.

Ahora mismo, los únicos hombres de adelante con los que cuenta Baraja son Hugo Duro, Diego López, Hugo González, A. Marí y el propio Fran Pérez. El equipo valencianista está en Suiza, donde el sábado disputó un amistoso, el segundo de la pretemporada, ante el Spartak Trnava. Ganó por la mínima, en un partido muy serio y liderado por sus jóvenes.

Pérez entró nuevamente de inicio y estuvo muy activo por la banda, lo intentó en numerosas ocasiones e incluso disparó a portería. Se le notaba aún falto de continuidad por falta de forma física, pero como casi siempre se mostró electrizante en momentos concretos del juego.

Tercer amistoso

Este martes 25 de julio, el Valencia tiene una nueva cita preparatoria ante el equipo local del FC St.Gallen en Kybunpark. El equipo regresará el miércoles a mediodía a València. Hasta entonces, al menos, no habrá novedad alguna sobre su posible cesión al Elche. Y seguramente tendrán que pasar más días.

Mientras tanto, en la planta noble del Martínez Valero se estaría ya trabajando en alternativas. El Elche ha preguntado recientemente por tres centrocampisas, uno de ellos con un perfil parecido al de Pérez. El club franjiverde no puede tampoco dormirse en los laureles y necesita tener al valencianista o a un jugador similar para iniciar la temporada, por lo que si el Valencia no se decide, lo de Fran Pérez podría incluso no salir. ¿Y si Baraja cuenta con él para Primera División?