Aunque no lo dice directamente, se nota a la legua que José Salinas está ilusionado. Y lo está porque esta puede ser su oportunidad de formar parte del primer equipo del Elche, club al que pertenece hasta junio de 2025. De hecho, se encuentra en el mejor momento para que lo sea. A sus 22 años -cumple 23 el 30 de septiembre-, el lateral izquierdo nacido en Callosa de Segura ya está maduro, viene de hacer un gran curso -lo ha jugado casi todo- y está realizando una pretemporada muy completa con Beccacece. Además, en su puesto ya se ha anunciado que no se están buscando más refuerzos -y solo hay, contándolo a él, tres hombres-. Todo puede pasar, pero el hecho de que el Elche lo haya elegido para hablar esta semana también genera grandes expectativas. Podría ser el cuarto "fichaje" del nuevo equipo.

Cesión al Mirandés

La pasada temporada jugó cedido en el Club Deportivo Mirandés de Segunda División. Gran trabajo el realizado por el callosino, que disputó 41 encuentros de liga, marcando dos goles y completando casi 800 pases buenos, 19,5 por partido. Salinas recuperó 168 balones, más de 4 por actuación, y fue el defensor más utilizado por su entrenador con 3.681 minutos disputados, el 97% de los posibles, ya que completó 39 encuentros y solo se perdió un duelo -por acumulación de amarillas-.

Salinas ha hablado esta mañana ante los medios de comunicación del club franjiverde. Con respecto a su cesión, ha manifestado que "el año pasado necesitaba coger experiencia y esos minutos que, al ser joven, me hacían falta. Tuve la suerte de poder hacerlo el año pasado. Estoy muy agradecido al Mirándés, que me ha hecho crecer".

Hoy

Sobre el presente, el lateral izquierdo asegura que "ahora creo que vengo con más experiencia, con más minutos y sobre todo con muchas ganas".

El joven canterano, que comenzó en la base franjiverde en 2018 procedente del Kelme, debutó con el Ilicitano en septiembre de 2019 en Tercera División y con el primer equipo el 6 de enero de 2021 en Copa del Rey ante La Nucía. Sus comienzos profesionales fueron a los 10 días, ante el Rayo también en la competición del KO.

En agosto de hace dos años renovó con el club ilicitano y se marchó cedido al Unionistas de Salamanca de Primera RFEF, donde fue titular en casi todos los partidos. De ahí, cesión al Mirandés. Y ahora, pelea de nuevo en una pretemporada por ganarse un puesto en la defensa, en cuya posición habitual tiene competidores como Lautaro Blanco y Carlos Clrec. De hecho, según dijo en rueda de Prensa el director deportivo Mauro Óbolo, su puesto es el único del campo donde no se necesitan refuerzos, el lateral izquierdo, lo que parecen muy buenas nuevas para el de Callosa.

"Muy bien acogido"

Preguntado por cómo se encuentra durante estas tres semanas de pretemporada, el joven de Callosa afirmaba en los canales del club que “estoy muy a gusto. Los compañeros me han acogido muy bien una vez más, me están haciendo sentir uno más. Estoy muy agradecido a ellos por su apoyo. Cada vez me encuentro mejor y estoy con muchas ganas de empezar…”.

Sobre el vestuario, Salinas destaca que en el Elche “hay un grupo muy unido, en el que todo es muy familiar y en el que vamos todos a una”.

La periodista del club lanza otra pregunta que apoya la tesis de su continuidad en el Elche: ¿Ya con ganas de disputar el Festa d’Elx y el inicio de la liga?, a lo que el jugador responde: “Está claro. Al final es lo que nos gusta. Tenemos todos muchas ganas. Primero del Festa d’Elx para jugar en el Martínez Valero con nuestra afición. Ya está todo muy cerquita".

Mensaje a la afición

"Nuestra afición es increíble", dice. La renovación de más de 15.000 abonos, “es una muestra de que siempre están con nosotros y nosotros se lo vamos a devolver con nuestro trabajo en el campo”, concluye el lateral franjiverde, en otra frase que hace pensar en que hay muchas esperanzas en que esta sea su temporada.