El entrenador del Elche CF, Sebastián Beccacece, ha ofrecido una entrevista exclusiva al diario INFORMACIÓN, en la que ha repasado la actualidad del equipo desde La Finca Resort de Algorfa, el hotel de concentración donde el grupo pasa su segunda semana de "stage". El técnico argentino no ha eludido ningún asunto. Uno de los temas estrella, el futuro de Lucas Boyé, es uno de los ejemplos.

Preguntado por la posible continuidad o marcha del máximo goleador del equipo la pasada temporada, Sebastián Beccacece aseguraba que "uno es consciente de que más allá de que lo queremos, de que Boyé se siente a gusto, querido, valorado, representado…, no solo por la afición sino también por sus compañeros y por el cuerpo técnico, si viene un equipo de Primera con el ofrecimiento de un espacio nuevo y de aventura, habrá que ver qué es lo que él quiere hacer".

Esperar al día a día

El preparador rosarino entiende que "hay una situación real de un mercado y de una cláusula, en un jugador que es requerido y buscado. Queremos esperar al día a día para ver qué acontece. Porque más allá de un deseo personal o funcional, también está la carrera del futbolista y qué quiere hacer el futbolista".

Extenso en su respuesta, Beccacece asume que la marcha del jugador es una posibilidad, pero en la que no puede estar todo el día pensando. "Yo aprendí con el tiempo que en estas cosas a veces es necesario dejar espacio a lo natural. Que todo sea fluido y que cuando algo concreto aparezca se resolverá. Uno puede tener diferentes situaciones o hipótesis, como que venga una oferta y que el jugador no se quiera quedar, porque no lo convencemos. En definitiva, la decisión final, para mí, la va a tener el jugador", expone.

Tranquilidad

De esta manera, "nosotros debemos estar tranquilos. Yo siempre digo que cuando un jugador deja un espacio siempre hay oportunidades para otros. No me gustan aquellos equipos que se vuelven dependientes de un futbolista, porque si éste no tiene un buen día o se lesiona o se marcha por una venta, qué hacemos…".

"Sí valoro la importancia que tiene Boyé pero al mismo tiempo entiendo que son situaciones de mercado, de final de temporada, que son naturales y he aprendido a convivir con ellas", concluye el míster.

Pregunta: ¿Le parece lícito, por tanto, que el jugador, con aspiración de jugar en su selección, pudiera querer ir a un equipo de Primera?

"Sí, totalmente lícito. Pero más allá de las situaciones e hipótesis que puedan surgir sobre Boyé, para mí lo más importante es cómo entrena cada día, como si fuera a jugar mañana. Por eso tampoco me preocupa. Si lo tuviera en una situación en la que estuviera contrariado, incómodo o forzando una salida sería distinto. Pero, al contrario, él está como siempre. Y por ello mientras esté con nosotros disfrutaremos de él... y ya se verá. Si sigue con nosotros lo aprovecharemos y si no le desearemos lo mejor".