Dispares, interesantes y lejanos en la mayor parte de los casos. Así han sido, hasta la fecha, los destinos de las bajas que el Elche ha tenido entre la pasada y la actual temporada. Doce futbolistas que, por cuestiones diversas (descartes, fin de contrato o de cesión, no renovación), han dejado el club franjiverde para continuar con su trayectoria profesional. Doce futuros distintos fuera del mundo franjiverde y solo un rival en frente, Gonzalo Verdú, que milita en el Cartagena de Segunda División. También dos jugadores en paro. Repasemos las salidas…

Varios jugadores tardaron pocos días en despedirse de la afición ilicitana. Desde hacía tiempo tenían clara su salida. Por ejemplo, los que estuvieron cedidos, como Álex Collado (FC Barcelona), José Ángel Carmona (Sevilla), Pol Lirola (Marsella) y Randy Nteka (Rayo Vallecano).

En otros casos, como la salida de Omar Mascarell al Real Mallorca, el culebrón se alargó un poco, pero tampoco tanto.

Bajas inesperadas

Otras salidas no eran tan esperadas. Por ejemplo, Werner se ha marchado y está sin equipo. Lisandro Magallán parecía contar para Beccacece, que no es que tenga demasiados centrales, pero fichaba por el Club Universidad Nacional, popularmente conocido como los Pumas de la Primera División de México.

Helibelton Palacios finalizaba contrato. Era uno de los jugadores en los que había esperanza en renovar, pero no fue posible. El colombiano aceptaba la oferta que llegó del Cruzeiro brasileño.

Emoción

La salida más emotiva fue, sin duda, la del capitán Gonzalo Verdú al Cartagena. El defensor ya se ha enfrentado y ganado a su exequipo en el penúltimo amistoso disputado por el Elche.

Gonzalo Verdú se despedía entre lágrimas y con su familia en un acto que el jugador merecía.

Gumbau y Roco

Las dos últimas noticias sobre dos de los que se han marchado han sido de lo más sonadas. La primera porque todavía existía alguna esperanza en que continuara. Gerard Gumbau no había cerrado la posibilidad públicamente, aunque sí se lo había comunicado a Beccacece. Tenía ofertas de Primera y quería jugar en Primera.

El centrocampista catalán ha firmado por el Granada y jugará en la máxima categoría del fútbol español.

Tras realizar un gran final de temporada, Gumbau anunciaba este fin de semana su nuevo equipo, un rival histórico del Elche.

Sin equipo

Por cierto, Pape Cheikh sigue sin equipo. Lo cierto es que no contó para nada en el Elche de Beccacece, que no le dio ninguna oportunidad. Como Pablo Machín, el argentino alabó su profesionalidad, pero su salida no era ningún secreto.

Arabia

Y, por último, un defensor que ha recibido buena parte de la culpa de los resultados negativos de la temporada, Enzo Roco. El central chileno había vuelto, siete años después, al Elche en 2021, pero su rendimiento cayó en el último año y era uno de los descartes que, además, cumplía contrato. Su declive comenzó en los primeros partidos de la liga anterior y el propio entrenador, entonces Francisco, pedía que no se le condenara por un error clamoroso.

Enzo Pablo Roco, futbolista profesional chileno, va a jugar en la Liga Profesional Saudí en la que está Cristiano Ronaldo. También futbolistas de la talla de Karim Benzema, N’Golo Kanté, Fimino o Radio Mané. El defensor ya es nuevo jugador del Al-Tai, uno de los rivales del Al-Nassr F en el que milita el delantero portugués.