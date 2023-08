Cristian Salvador ha sido presentado este martes como nuevo jugador del Elche CF. El centrocampista zamorano ha firmado por dos temporadas, después de que el club ilicitano haya pagado una cantidad que ronda los 200.000 euros al Huesca, con el que tenía contrato.

¿Cómo ha sido su fichaje por el Elche?

Ha sido todo rápido. El Elche puso mucho interés y en una semana, prácticamente, hemos llegado a un acuerdo. Estoy muy agradecido y ahora espero devolver en el campo la confianza que ha depositado en mí.

Ya jugó en en el play-off de ascenso a Segunda División con el Sporting B en el Martínez Valero …

Sí, lo hice como rival y ahora estoy muy feliz de poder volver a jugar y disfrutar de esta gran afición y del gran ambiente que siempre hay en este estadio.

A pesar del descenso, el Elche ya cuenta con más de 15.000 abonados…

Sé que hay una gran afición y que vengo a un gran club, con un gran proyecto. Por eso, hay que trabajar duro. Ha habido muchos proyectos para ascender y luego no lo han logrado. Hay que empezar bien y con trabajo devolver todo el apoyo que nos está mostrando la afición.

Ha hablado ya con Beccacece sobre qué es lo que quiere…

Sí. Hablamos algo por teléfono antes de venir y hoy también hemos hablado algo en el primer entrenamiento. Quiere que sea un mediocentro con salida de balón y ahora me tengo que ir acostumbrando al trabajo y al orden que quier el míster.

¿Cómo se definiría como futbolista?

Tengo un perfil con bastante recorrido y mucha potencia. Me considero polivalente para adaptarme a lo que quiere el entrenador.

También puede jugar de central. ¿En qué posición se siente más cómodo?

Me encuentro más cómodo como mediocentro, pero, al final, estamos al servicio del equipo y estoy preparado para ayudar en lo que el míster crea más conveniente.

El objetivo del Elche es el ascenso…

Sí, pero la Segunda División es muy competida y no va a ser fácil. Tenemos un gran bloque y un gran equipo. La línea de trabajo es de mucha intensidad y, a partir de ahí, tenemos que pelear cada partido.

Al Huesca también llegó para intentar ascender y no lo consiguieron…

Sí, como he dicho hay muchos proyectos que se configuran para ascender y luego no lo consiguen. En Hueca había un proyecto para lograr el ascenso. No es fácil. Influyen muchos factores y, por ello, hay que trabajar duro en cada partido.

¿Qué le parece la filosofía de juego de Beccacece?

Me gusta. Quiere se protagonista con el balón y muy vertical. Tenemos que trabajar para ir adaptándonos.

El Elche ha hecho un esfuerzo y ha tenido que pagar para conseguir su traspaso…

No es fácil pagar por un jugador de Segunda División y estoy muy agradecido al Elche por el gran interés mostrado y por el esfuerzo realizado. Todo ha sido muy rápido, las cosas también han sido fáciles, porque el Huesca necesitaba liberar masa salarial e ingresar dinero y, ahora espero devolver esa confianza en el terreno de juego.