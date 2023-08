El secretario técnico del Elche CF, Sergio Mantecón, ha dado este martes, aprovechando la presentación de Mario Gaspar y de Cristian Salvador, un repaso a la actualidad en materia de fichajes del club ilicitano. El componente de la comisión deportiva de la entidad franjiverde ha reconocido que han llegado ofertas por Lucas Boyé, pero todas ellas muy lejos a la cláusula de rescisión de 15 millones que tiene el delantero argentino. Además, ha reconocido que están negociando por el centrocampista argentino del Genk de Bélgica Nico Castro, que esperan que el Valencia permita la salida de Fran Pérez y que el centrocampista del Getafe Jaime Seoane cumple el perfil de los futbolistas que están buscando para terminar de completar la plantilla.

Mantecón ha agradecido, tanto al lateral derecho como al centrocampista que “desde el primer momento, como los anteriores fichajes que han venido, hayan mostrado su predisposición para jugar en el Elche”. Y que eso ha sido “un factor crucial” para que hayan terminando recalando en el club ilicitano.

Cuando se le ha preguntado por Seoane, ha recordado que “es un jugador que lo hemos tenido en cuenta en los últimos mercados. Es un perfil más de lo que andamos buscando. A día de hoy, contamos con un porcentaje elevado de la plantilla cubierta. Tenemos 21 jugadores, quedan cuatro fichas libres y queremos realizar un par de incorporaciones en breve. Buscamos futbolistas para mejorar y Seoane cumple el perfil, pero, a día de hoy, no hay nada.

En cuanto a los puestos por cubrir, el secretario técnico ha explicado que “con la llegada de Mario Gaspar y de Cristian Salvador hemos conseguido reforzar dos posiciones en las que estábamos faltos de efectivos. Ahora falta algún futbolista que pueda jugar por fuera en banda y, a partir de ahí, ver cómo va evolucionando la plantilla. Una de las principales características de los jugadores que tenemos es que son la mayoría de ellos polivalentes. Mario es lateral derecho, pero puede jugar de central derecho; Cristian (Salvador) también puede jugar de central. Tenemos un porcentaje alto de la plantilla y aún faltan 10-15 días para comenzar la temporada. A día de hoy somos bastantes competitivos en todas la líneas".

Mantecón ha asegurado que no contemplan la salida de Lucas Boyé, si no llega una gran oferta. “Sobre Lucas no hay ninguna novedad. Igual que otras veces hemos dicho que se han hecho cosas mal, en este caso tenemos ventaja sobre otros clubes y no tenemos ninguna obligación ni ninguna necesidad de vender jugadores. Tenemos esa suerte y siempre pueden llegar ofertas, pero si no satisfacen del todo al club no va a salir nadie. Lógicamente, si viene un equipo y paga su cláusula no podemos hacer nada. Hemos recibidos algunas ofertas, pero todas ellas insuficientes".

El componente de la comisión deportiva del Elche sí que ha reconocido que siguen esperando por el extremo del Valencia Fran Pérez. “El Valencia es quien marca los tiempos, sabe nuestro interés. Vamos a esperar un poco, porque es un perfil que nos interesa y nos gustaría tenerlo con nosotros”.

Mantecón también ha asegurado que no ha habido ninguna conversación con el Getafe que haya podido relacionar el fichaje de Seoane y la venta de Boye de manera conjunta y ha admitido que están negociando la incorporación del centrocampista argentino del Genk Nico Castro. “Es un perfil de jugador que nos gusta, queremos y estamos trabajando, vamos a ver cómo trascurren los próximos días, pero, a día de hoy, aún no hay nada cerrado”.