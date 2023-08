A pesar de su edad, 32 y 28 años respectivamente, Mario Gaspar y Cristian Salvador se mostraron este martes, en su presentación oficial como nuevos jugadores del Elche CF, como dos niños con zapatos nuevos. Cargados de ilusión por intentar conseguir el objetivo del ascenso y el retorno a Primera División del conjunto ilicitano.

Ambos son conscientes de que el cuadro franjiverde parte como uno de los grandes favoritos. Pero al mismo tiempo, su experiencia le hace ser cautos. Tanto el lateral derecho como el centrocampista recordaron que en otros equipos también se configuraron proyectos para dar el salto de categoría y, al final, no lo consiguieron. Por ello, apelan "al trabajo y el esfuerzo máximo" para poder lograrlo con el Elche.

Mario Gaspar aseguró que está "muy contento" por poder defender, por primera vez, a un equipo de la provincia, tras de su larga etapa -14 años- en el Villarreal . "Después de un año en el Watford, en el que las cosas no salieron todo lo bien que esperaba, -rescindió el año de contrato que le quedaba- surgió el interés de este gran club y vengo con la ilusión de hacer algo bonito". El nuevo lateral derecho franjiverde aseguró que "siempre le he tenido un cariño especial a este gran club, por ser un equipo muy cerca de Novelda, donde nací, y eso también hizo más fácil el acuerdo".

Mario señaló que "cuando surgió el rumor de poder venir al Elche, la gente de Novelda me preguntaba y también estaba ilusionada. Poder jugar y estar cerca de casa, después de tantos años, me ilusiona. Pero, al mismo tiempo, tengo la responsabilidad de defender la camiseta de un equipo que quiere volver a Primera División, que es el lugar en el que debe estar. He estado muchos años fuera de casa y estar ahora cerca de la familia, de los amigos y de muchos paisanos, que son aficionados y abonados del Elche, me hace muy feliz", afirmó.

A pesar de su amplia experiencia en Primera División, haber ganado una Europa League, haber jugado Champions y haber sido internacional con España, el lateral derecho mantiene su humildad: "Vengo a ayudar y a ser uno más y a trabajar para, a partir de ahí, ponerme a disposición del míster para lo que necesite. Es verdad que puedo aportar experiencia, pero tengo las mismas ganas y la misma ilusión que cualquier componente de la plantilla para dar mi mejor nivel".

Mario indicó que llega "con mentalidad ganadora. Hay que salir cada partido a ganar. Sabemos que la Segunda División es larga y dura y hay muchos equipos que se han hecho para ascender y luego no lo han conseguido. No va a ser fácil lograr el objetivo y tenemos que salir desde el primer partido a por todas y comenzar bien para intentar tener cierta ventaja al final del campeonato. La clave es trabajar mucho en el campo, porque tenemos que hacer muchas cosas bien y no pensar que, por partir como uno de los favoritos, vamos a subir sí o sí".

Dos semanas para coger la forma

El futbolista noveldense reconoció que, físicamente, "estoy con algo de retraso con respecto a los compañeros. He estado entrenando, pero no es lo mismo hacerlo solo por tu cuenta que con la intensidad y la dinámica de un grupo. Quedan casi dos semanas para comenzar la competición y espero durante los próximos días ir cogiendo el ritmo".

Mario Gaspar ya ha tenido la oportunidad de hablar con Beccacece: "Tengo que ir conociendo su forma de jugar, que es valiente y atractiva, porque quiere ser protagonista con el balón", y señaló que "vengo dispuesto a trabajar duro para que se vea mi mejor versión".

A pesar de haber firmado por solo un año y otro condicionado, su ilusión es "poder volver a jugar en Primera División con un club que está creciendo".

Por su parte, Cristian Salvador, explicó que su fichaje fue "muy rápido". "El Elche puso mucho interés y en una semana llegamos al acuerdo". Además, agradece el hecho de que el club ilicitano haya pagado una cantidad que ronda los 200.000 euros al Huesca por su traspaso. "No es fácil pagar por un jugador de Segunda División y estoy muy agradecido. El Huesca necesitaba liberar masa salarial e ingresar dinero y, ahora espero devolver esa confianza en el terreno de juego".

El futbolista de Zamora, que también puede jugar de central, se definió como un jugador "con bastante recorrido y mucha potencia. Me considero polivalente para adaptarme a lo que quiere el entrenador. Me encuentro más cómodo como mediocentro, pero estamos al servicio del equipo y para ayudar en lo que el míster crea más conveniente".

Al igual que Mario Gaspar, Cristian Salvador, recuerda que "la Segunda División es muy competida y no va a ser fácil. Tenemos un gran bloque y un gran equipo. En Huesca había un proyecto para lograr el ascenso y no lo conseguimos. No es fácil. Influyen muchos factores y, por ello, hay que trabajar duro en cada partido".