No se ha llegado todavía a mediados de agosto, pero las vacaciones y el tiempo de preparación ya han finalizado para el Elche. El conjunto franjiverde comienza esta noche (22 horas), en el estadio Martínez Valero, frente la Racing de Ferrol, la operación retorno. El equipo de Sebastián Baccacece inicia un largo camino de 42 jornadas en Segunda División, en el que el único objetivo y la meta no es otro que conseguir el ascenso y volver la próxima temporada a Primera División.

Todos, club, jugadores, cuerpo técnico y afición son conscientes de ello y deben saber convivir con esa presión que lleva la etiqueta de ser uno de los grandes favoritos para estar en lo más alto de la clasificación.

En su primer kilómetro de su dura maratón, su primer rival va a ser un equipo recién ascendido de Primera RFEF que se ha reforzado mucho y bien, que vuelve, 16 años después a la categoría de plata y su propósito es asentarse en el fútbol profesional.

Sumar los tres primeros puntos no va a ser fácil para el cuadro ilicitano. Pero jugando en casa y ante una afición que ha respondido de manera incondicional, con más de 18.000 abonados, no vale otro resultado que no sea el de la victoria.

Para este estreno liguero, el Elche cuenta con una plantilla con 22 futbolistas de reconocida calidad y experiencia en Segunda División. Algunos de los últimos fichajes, como son los casos de Mario Gaspar, Óscar Plano o Nico Castro aún no están en el momento físico necesario, pero Beccacece cuenta con suficientes mimbres para comenzar a confeccionar un cesto al que tiene que meter, en el mes de mayo del próximo año, el regalo del ascenso de categoría.

La única baja que tiene el preparador franjiverde para enfrentarse al Racing de Ferrol es la de John Chetauya. El canterano tuvo que parar en seco la pretemporada para pasar por quirófano e intentar solucionar los problemas en el peroné que arrastra desde la pasada campaña.

El resto, uno con mejor forma y otros con menos, están todos disponibles y el técnico argentino podrá poner en liza un once con suficientes garantías para conseguir el triunfo.

Edgar Badia ya está recuperado de los problemas musculares que le han impedido jugar los dos últimos amistosos, frente al Alcorcón y el Parma. El portero catalán lleva toda la semana entrenando con normalidad y, ahora, Beccacece debe decidir si apuesta por Badia de salida o no arriesga y le da la oportunidad a San Román, que han cumplido con nota y ha demostrado que es un guardameta con nivel para ser también titular.

En defensa, todo apunta a que Beccacece comenzará con una línea de cuatro atrás, con Josan Ferrández en el lateral derecho, Álex Martín, Pedro Bigas, en el centro de la zaga; y Carlos Clerc en la parte izquierda.

Raúl Guti, ante la lesión de John y la llegada tardía de Cristian Salvador, se ha ganado durante la pretemporada el puesto de pivote. El zaragozano está escoltado en el centro del campo por Fidel y Áleix Febas, quienes serán los encargados de generar el fútbol en la sala de máquinas. Y arriba, todo hace indicar que el entrenador del Elche optará por Lucas Boyé como único delantero y Tete Morente y Nico Fernández Mercau haciendo las funciones de mediapuntas, escorados en las bandas.

La plantilla franjiverde llevará a cabo esta mañana un último entrenamiento de activación, en el estadio Martínez Valero y, posteriormente, se concentrará en el hotel Port Elche hasta hora y media antes del partido, que será el momento de trasladarse hasta el coliseo ilicitano para comenzar LaLiga Hypermotion, en la que espera dar grandes alegrías a su afición.

Continuidad tras el ascenso

Por su parte, el Racing de Ferrol inicia su camino sin piedras en la mochila. Su arquitecto, Cristóbal Parralo, espera dar continuidad en Elche a la espectacular segunda vuelta que firmaron la pasada temporada, en la que recortaron diez puntos al Alcorcón para lograr el ansiado ascenso directo a finales de mayo. La ilusión lleva instalada en Ferrol desde entonces. La ciudad se ha volcado con el club, que ha establecido un nuevo récord de socios tras superar la barrera de los 6.000 abonados. El Racing mantiene el bloque del ascenso, con un buen puñado de refuerzos que aportarán experiencia en la categoría.

Las sensaciones han sido buenas durante la pretemporada y Parralo se mantendrá fiel a su idea futbolística pese al salto de categoría.

En el Martinez Valero, se espera que dé continuidad al argentino Gazzaniga en la portería pese al fichaje esta semana de Ander Cantero. Jon García es fijo en el centro del eje defensivo, donde le podría acompañar el joven Enrique Clemente o David Castro.

Jesús Bernal será el pivote defensivo por detrás de una línea en que el técnico tiene muchas opciones para elegir: Chuca, Iker Losada, Carlos Vicente, Héber Pena, Señé o el capitán Álex López. En ataque, a Manu Justo le ha crecido la competencia con la llegada de Sabin Merino y elilicitano Álvaro Giménez.