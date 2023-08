El centrocampista del Elche CF Áleix Febas, que fue uno de los jugadores más destacados en el estreno liguero frente al Racing de Ferrol, quiere mandar un mensaje “tranquilidad”, a pesar del duro varapalo que ha significado la derrota ante el conjunto gallego, en la primera jornada de LaLiga Hypermotion de Segunda División.

“Tenemos mimbres y hay que tener tranquilidad y no tener ansiedad. Yo confío en el equipo porque durante los partidos de pretemporada demostramos que podemos hacer las cosas bien y mejor de lo que lo hicimos ante el Racing de Ferrol”, comentó el futbolista catalán después del choque ante los ferrolanos.

Febas no quiere que el dramatismo se apodere del entorno franjiverde por perder un encuentro de una temporada que se presenta larga, con 42 jornadas, y de un camino hacia el objetivo del ascenso que, como se ha demostrado a las primeras de cambio, no va a ser nada fácil. “En mi etapa en el Mallorca también perdimos el primer partido y luego terminamos consiguiendo el ascenso”, recordó.

El centrocampista del Elche, quien intentó en muchos momentos echarse el equipo a la espalda e intentar construir el juego con su habilidad y desborde, aseguró que se había “muy bien” sobre el terreno de juego, en una posición “en la que he jugado toda mi vida”, aunque se mostró un tanto triste y con un sabor “agridulce” por no haber comenzado el campeonato con un triunfo y no haber podido brindarle una victoria a la afición.

Áleix Febas admitió su decepción por el mal arranque liguero, pero aseguro que tras las jornada de descanso que tiene la plantilla este domingo, a partir de mañana lunes volverán a los entrenamientos para analizar los errores cometidos frente al Racing de Ferrol, ver “en qué podemos mejorar” y poner toda la energía para preparar y “competir y hacer un buen encuentro” en la próxima jornada, frente al Eibar, que también comenzó el campeonato con una dura derrota en El Sardinero, contra el Racing de Santander, por 4-0.

El choque de la segunda jornada en Ipurúa se disputará el próximo sábado 19 de agosto, a partir de las cinco de la tarde.