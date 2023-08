El entrenador del Elche CF, Sebastián Beccacece, se mostró, al final del encuentro contra el Eibar, en el que el conjunto ilicitano sufrió su segunda derrota de la temporada, un tanto contrariado. Lamentó y crítico la imagen mostrada durante los primeros 45 minutos y elogió la capacidad de reacción en la segunda parte, en la que llegó el empate, incluso tuvieron ocasiones para remontar. Pero el segundo gol del cuadro vasco tiró por tierra toda esa mejoría.

“En el primer tiempo no estuvimos a la altura de lo que habíamos planificado, sobre todo a la hora de la recuperación del balón. En el segundo tiempo ajustamos cosas y es el camino a seguir. En el mejor momento, después de la pausa de hidratación, en una jugada rápida y en el único disparo que nos hicieron en la segunda parte nos marcaron el 2-1. Terminamos perdiendo un partido en el que, en la segunda parte, hicimos méritos para llevarnos algo positivo. Tuvimos más de cinco ocasiones claras para volver a empatar por segunda vez, incluso para ponernos en ventaja cuando estábamos con la igualada a uno. Tenemos que trabajar sobre esos aspectos y corregir lo que hicimos mal en el primer tiempo”, comentó el técnico franjiverde al final del choque.

El preparador argentino insistió en que “el primer tiempo no me gustó para nada. No es lo que se merece nuestra gente. El segundo tiempo, más allá del resultado adverso, es el camino a seguir. Cuando uno crea ocasiones y nos las concretas y ellos marcan en un disparo desde fuera del área, esto es un juego y puede pasar. Lo que no debe pasar es lo del primer tiempo. Ahí es donde tenemos que trabajar”, reiteró.

Beccacece también lamentó que en las dos primeras jornadas han recibido tres goles y que siempre han tenido que ir contracorriente en el marcador. “Hay que salir de esa dinámica. Los tres goles que hemos recibido han sido desde fuera del área, con mucha gente detrás de la pelota. Lo que queda es la impotencia del resultado. Habíamos hablado que había que intentar marcar primero, porque eso te da tranquilidad y calma. Después del 2-1 lo seguimos intentando. Tuvimos el mano a mano de Óscar Plano, el remate de Nico Fernández, llegamos al área… En ese sentido no puedo reprochar ni reclamar nada a mis jugadores, porque es lo que busco y lo que pretendo. Que el equipo compita hasta el final y esté ahí con vida, que insista, que tenga esa mentalidad de búsqueda y constancia, y en el segundo tiempo lo mostramos. Nos quedamos con eso, como algo positivo, para intentar encontrar una regularidad, que nos permita ser más confiables. Frente al Racing de Ferrol lo hicimos bien en el primer tiempo y nos caímos tras recibir el gol. Y contra el Eibar, no arrancamos como deseamos, encajamos el primero gol tras un saque de esquina, que habíamos evitado bien y sabíamos donde lo iba a poner, y nos marcan tras un despeje. Ahí empezaron todas las dudas otras vez. Nos costó mucho acomodarnos. En el segundo tiempo sí que supimos ajustarnos para hacer lo que habíamos planeado”, comentó.

El técnico del Elche también se refirió a los buenos minutos que mostró Nico Castro. “Entró muy bien. Ha llegado recientemente y tenemos la posibilidad de ir dándole minutos, como a Cristian Salvador o a Óscar Plano. Tenemos una plantilla que cada vez se va a ir encontrando mejor. De todas formas, conseguimos el empate con los jugadores del primer tiempo y en el mejor momento que estábamos para ponernos en ventaja, pasó lo que pasó. Todos los entraron en la segunda parte lo hicieron bien y revertir la imagen del primer tiempo y empatar con los mismos jugadores en el principio de la segunda también es un punto positivo”.

Beccacece tiene claro que el mensaje es de “siempre”. “La constancia, la búsqueda, la creencia en el trabajo. Insistir. Este deporte te pone a prueba siempre. Debemos tener la capacidad de reveldía para revertir una situación que es adversa. No esquivamos la responsabilidad y trabajamos para hacerlo lo mejor posible. Hay momento muy buenos y otros que tenemos que seguir ajustando”.

Por último, el preparador franjiverde indicó que está tratando de conversar con sus futbolistas para intentar “recuperar la línea de lo que hicimos durante la pretemporada y el último trimestre de la campaña pasada. Un equipo que, pase lo que pase, esté vivo hasta el final, que compita”.