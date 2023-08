El entrenador del Elche CF, Sebastián Beccacece, ha comparecido este viernes, en la rueda de prensa oficial previa al encuentro de mañana sábado (21.30 horas), frente al Villarreal B, con el semblante más serio de la habitual y se ha mostrado crítico con los problemas que está teniendo con una plantilla, que estaba casi perfilada hace un par de semanas, y que puede ser muy distinta a la que termine tras la finalización del mercado de fichajes el próximo viernes 1 de septiembre.

A las salidas de Ezequiel Ponce y de Pere Milla se han unido lo que ha determinado como “bombardeo” de ofertas por parte de otros equipos hacia futbolistas de su equipo como Lucas Boyé, Tete Morente, Raúl Guti o Lautaro Blanco, que le están haciendo “difícil” gestionar todo su trabajo durante este final del mercado. El preparador argentino ha matizado que ningún jugador ha pedido expresamente salir, pero que sí que cuentan con ofertas para “mejorar personal, familiar y deportivamente” y que lo ve “lícito”, igual que ellos también se han interesado por futbolistas de otros equipos. Para evitar todo este trajín, Beccacece ha vuelto a reincidir que se tendrían que tomar cartas en el asunto para que el mercado cierre antes de empezar la temporada, para “no perjudicar el trabajo de los entrenadores”, aunque ha reconocido que “todos los equipos están igual”.

"No es sencillo gestionar esto", ha comentado el técnico del Elche, quien ha recordado que, al final, solo cuenta con once jugadores de la temporada pasada” y que si no hubieran marchado los que lo han hecho en las últimas semanas y hubiesen continuado otros como Omar Mascarell, Gerard Gumbau o Randy Nteka entonce sí que tendrían todo el bloque para poder exigirles más. "Al Elche se le exige estar arriba, pero tiene que haber una coherencia", ha comentado el preparador argentino quien, a su vez, ha asegurado que le va a tocar “reconstruir” el trabajo que ha venido realizando en el final de la temporada pasada y durante la pretemporada en el mes de julio. No obstante, ha afirmado que, al final, “a base de trabajo e insistencia” acabará encontrando la solución.

"Cuando llegué la situación era más caótico de lo que es hoy. Esto es muy largo y no podemos enterrarnos por dos partidos", ha indicado al preparador argentino, quien también ha vuelto a reiterar que hay que esperar hasta el final del mercado “para saber con quiénes contamos” y a la jornada 32-33 "para hablar de ser favorito".

Beccacece también ha asegurado que su equipo no siente presión por un mal inicio y ha recordado que presión tienen “las familias que no tienen para comer o para llegar a final de mes”. "Nosotros tenemos la responsabilidad hermosa de jugar a la pelota. Hay que ganar partidos y competir, pero no irnos a la urgencia", ha advertido.

El entrenador del Elche ha lamentado que los jugadores sean víctimas de un sistema "que les bombardea con ofertas y promesas", con “dinero que viene de Arabia o de otras ligas como la Premier” de Inglaterra. Si bien les exculpó de responsabilidad a los jugadores "porque esta es su profesión" y el sistema está montado así.

A pesar de ello, Beccacece ha reconocido que “no es lo mismo cuando uno está convencido de estar en un sitio que cuando tiene dudas. Sólo podemos elegir a los que están enfocados al cien por cien en defender esta camiseta. Dimos algunas licencias y ventajas pero ya se terminaron", avisó, a la vez que “lucharemos con los que estamos. Si unos se van, vendrán otros y si tenemos que poner algún jóven lo haremos”.

El preparador franjiverde ha insistido en que “lo teníamos todo encaminado, pero hay que volver a construir. Tenemos claro dónde queremos ir, pero primero hay que redefinir quiénes van a estar", y ha señalado en varias ocasiones que, a aunque hayan sufrido dos derrotas en los dos primeros partidos, deberían llevar “como mínimo dos puntos”. "Nos han tirado cuatro veces a puerta y los tres goles han llegado desde fuera del área", ha lamentado.

Beccacece ha indicado que todas estas reflexiones no son “excusas”. "No me quejo, me agarro a lo que tengo y me reinvento, pero es posible que de los cuatro delanteros del pasado curso no me quede ninguno", ha avisado a la vez que ha comentado que lo único que le pide a sus jugadores es "compromiso total".

El técnico argentino se ha mostrado convencido de que volverá a formar un Elche "competitivo con diferentes intérpretes" aunque le lleve "algo más de tiempo". “Soy optimista, pero también realista”, ha recalcado.

"La exigencia tiene que ir acorde a lo que uno posee. A veces las cosas no son como uno quiere y toca afrontarlas y reconstruirse. Nos hacemos cargo y vamos hacia adelante", ha señalado.

Sobre el cierre del mercado de fichajes, el técnico del conjunto ilicitano ha recordado que disponen de cuatro fichas libres y ha seguido demandando “dos delanteros y un jugador de banda”, si bien también ha precisado que habrá que cubrir los huecos que queden si finalmente terminan saliendo algún jugador más. “ Por cada uno que salga más necesitaremos un reemplazo".

Sebastián Beccacece apenas se ha pronunciado sobre el partido de este sábado contra el Villarreral B, aunque ha advertido que “es un equipo que lleva mucho tiempo con el mismo entrenador, con jugadores de calidad y con regularidad y contundencia”, y ha agregado que “tiene una idea muy definida de juego y un estilo marcado y pronunciado. Tiene jugadores con talento y también funciona como grupo. Es un rival armonioso y con talento individual", ha concluido el entrenador del Elche.