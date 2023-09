El entrenador del Elche CF, Sebastián Beccacece, ha ofrecido este jueves la rueda de prensa previa al partido de este sábado (21 hoas) contra el Racing de Santander. El técnico franjiverde ha asegurado que lleva “dos semanas de reflexión” y viendo la manera de enfocar y reconstruir un proyecto que se le ha ido desvaneciendo con la marcha de futbolistas importantes como Lucas Boyé, Pere Milla o Ezequiel. Ponce. Por ello, el preparador argentino ha señalado que “no contamos con la mejor plantilla” de Segunda División y ha querido rebajar el grado de exigencia hacia sus jugadores indicando que el objetivo del ascenso, después de como se han ido desarrollando los acontecimientos, “debe ser más un sueño que una obligación”.

Al mismo tiempo, Beccacece ha insistido en que ha solicitado cinco futbolistas más: dos delanteros, un jugador de banda, un centrocampista y, a poder ser un central, para completar la plantilla antes del cierre del mercado de mañana viernes, a las 23’59 horas, y que confía en que ningún jugador más abandone el equipo.

Al igual que la semana pasada, antes del encuentro contra el Eibar, al técnico del Elche se le ha notado preocupado y un tanto enojado por todas las circunstancias que le están rodeando últimamente en la planificación de la plantilla, pero, al mismo tiempo, convencido e ilusionado con la posibilidad de revertir la situación y terminar de armar un equipo que luche por las cotas más ambiciosas.

“Como dije la semana pasada, hay dificultad para gestionar toda esta situación. He optado por enfocarnos en el presente y en lo que sí puedo controlar. Ya se vio en el último partido, en el que hicimos una buena primera parte, nos pusimos por delante en el marcador y en la segunda apareció ese miedo a perder lo que teníamos”, ha comentado el entrenador y, ha asegurado que “tenemos que saber convivir con esto”.

Beccacece ha mandado un mensaje claro: “Volver a Primera División debe ser un sueño y no una obligación”. Entiende que “desde fuera nos lo puedan exigir, pero desde dentro (vestuario) nos tenemos que centrarnos en eso”. Y ha argumentado que “no se pueden sacar cosas del pasado. Del partido que ganamos en al Atlético de Madrid, en la recta final de la pasada temporada, solo quedan cuatro jugadores”. Ha lamentado que “esa exigencia se ha aceptado y compartido” y ha querido dejar claro que “es importante bajar ese nivel de exigencia. Nuestra responsabilidad la aceptamos, para eso cobramos, pero no debe ser una obligación por los que se han quedado y por lo que puedan venir, que necesitarán un tiempo de adaptación. Aceptamos esa exigencia, pero nuestra credibilidad hay que demostrarla en el campo”.

El técnico del conjunto ilicitano ha indicado que, después de estas dos semanas “me reordené y tenemos ir a por todas con los que están. Me hubiera gustado que hubieran seguido más futbolistas, pero no depende de mí. La cabeza de los jugadores también está expectante con esas expectativas y esa ilusión y es necesario aclarar las ideas”.

Beccacece ha comentado que acepta las críticas, pero ha vuelto a insistir en que “estamos en un proceso de transformación”, y sacado unos datos: “de los futbolistas de la actual plantilla, solo Pedro Bigas y Mario Gaspar han disputado más partidos en Primera que en Segunda, igual que el club ha estado 24 años en Primera, 40 en Segunda y ocho en Tercera. Hay que ser humildes. Queremos volver a un lugar privilegiado (Primera División), pero debemos ser humildes y hacerlo como se hizo la últimas vez, desde la ilusión y sin tener la mejor plantilla. No hemos podido de disfrutar de la primera victoria, con lo que cuesta. El deseo lo debemos lograr desde la creencia y la coherencia”.

El preparador franjiverde confía en la comisión deportiva y en el propietario del club, Christian Bragarnik, para que les traigan los refuerzos que ha solicitado. “Una cosa es la realidad. Ojalá lleguen los jugadores que necesitamos y de los que estamos hablando, como son delanteros, un futbolista de banda, uno del centro del campo y, si puede ser, un central”. Y en el caso de que no puedan llegar “trabajaré con los que están e intentaré construir y unir. Si estamos todo el tiempo con la exigencia, puede provocar frustración. No tenemos la mejor plantilla, pero estaos dispuestos para la lucha y sé que voy a recibir algún golpe. Hay que ser humildes y no son excusas, es la realidad. No tendría que ser yo quien dijera esto, pero me tocó”, en clara referencia a las altas expectativas que se han marcado desde las altas esferas del club.

El entrenador argentino ha afirmado que “las dos últimas semanas” a pesar de las salidas de jugadoras y del ruido exterior “han sido muy productivas. Ya no tenemos la mejor plantilla y hay que decirlo”, ha insistido, al mismo tiempo que también ha lamentado que “hicimos una pretemporada excelente sin lesiones y frente al Villarreal B estábamos bien en el centro del campo y se lesionó Cristian Salvador”.

Cuando se le ha preguntado cómo podía mantener la concentración de la plantilla y enfocarse en los partidos con todas las noticias y rumores que se están produciendo en cuanto a posibles fichajes y salidas, se ha mostrado tajante: “golpeando la mesa, hablando más fuerte y con dureza. Diciendo, quién no está que lo diga. Creo mucho en el afecto y en el amor, pero, también, en la exigencia”. Y ha vuelto a cargar sobre el hecho de que el mercado esté abierto después de disputar tres partidos. “Hay que revisar el sistema y todas esas tentaciones que se están produciendo. Estamos en la jornada 4 y no es serio todo lo que ocurre”.

Por último, a nivel personal, Beccacece ha asegurado que está “con ánimo y con fuerza para sacar adelante este proyecto deportivo y conectar con la gente. Me siento querido y trato de ofrecer el máximo. En todos los sitios en los que he estado, he tratado de que quede algo de mí, sobre todo, mi compromiso” que tiene que “aceptar lo que me toca, porque cuando más rápido lo haga, más pronto podre salir. Me costó al principio, pero supe reordenarme y por eso estoy trasmitiendo esto”.