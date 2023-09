En el fútbol actual es muy difícil, salvo raras excepciones y menos en una Segunda División tan igualada, que un equipo saque sus partidos adelante si no está acertado en sus dos áreas.

Por muy superior que seas a tu rival, si no eres capaz de acertar las ocasiones de cara a la portería contraria y muestras en una seguridad defensiva en la tuya, difícilmente puedes ganar.

Y eso es lo que le está ocurriendo al Elche CF en este arranque de campeonato, en el que, de sus cuatro encuentros, solo ha sido capaz de ganar uno, empatar otro y ha cosechado dos derrotas.

El equipo de Beccacece ha sido, en casi todos los partidos, superior a su rival. Ha dispuesto de más ocasiones de gol. Pero los contrarios le han hecho mucho daño con muy poco. Así va a ser complicado poder estar en la parte alta de la clasificación y luchar por el objetivo del ascenso.

La cruda realidad para los franjiverdes ya se pudo comprobar en la primera jornada frente al Racing de Ferrol. Durante los primeros 45 minutos, el Elche mostró un fútbol de muchos quilates y tuvo oportunidades para poder marcharse al descanso con una clara ventaja en el marcador.

Sin embargo, no fue así, no fue capaz de perforar la meta de gallega y, en el comienzo de la segunda parte, en un disparo de falta desde la frontal del área, la barrera no estuvo bien colocada, Edgar Badia tampoco llegó e Iker Losada marcó el 0-1.

A partir de ahí, entraron los nervios y las prisas y, a pesar de acabar el choque en el área contraria, el conjunto de Beccacece no marcó y terminó perdiendo.

En la segunda jornada, en el campo de Ipurúa de Eibar, los franjiverdes no entraron bien al partido. Se vieron superados por los eibarreses y, a los cinco minutos, ya iban perdiendo, también con un gol con un lanzamiento lejano.

El Elche empató en la segunda parte, con un penalti que transformó Lucas Boyé. A partir de ahí, se mostró superior. Volvió a tener ocasiones para ganar y tampoco acertó a materializarlas. Y en el minuto 77, de nuevo, en un disparo desde fuera del área, encajó el 2-1 y cayó derrotado.

La dinámica pareció haber cambiado en la tercera jornada. Frente al Villarreal B, por primera vez en la temporada, los franjiverdes se pusieron por delante en el marcador. Fue también con un penalti que marcó Fidel.

El Elche pudo sentenciar el choque. En el comienzo de la segunda parte, el filial amarillo se vino arriba y estuvo a punto de empatar. El equipo ilicitano salvó los muebles y dejó la portería a cero, que es fundamental en Segunda División.

Pero el pasado sábado, contra el Racing de Santander, volvió a las andadas. Anotó primero, fue muy superior a los cántabros durante el primer tiempo y tampoco sentenció. En la segunda parte, en un desajuste defensivo encajó el empate. Luego tuvo ocasiones para ganar. Le expulsaron a Carlos Clerc y, con uno menos, también generó ocasiones, que no transformó y acabó sumando un solo punto.

Con solo tres goles marcados y dos de ellos de penalti y habiendo encajado cuatro es difícil poder sacar los encuentros adelante, por mucho que domines a tus rivales. Esa es la asignatura pendiente que tiene que superar Beccacece y sus futbolistas si quiere luchar por el ascenso.