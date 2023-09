Borja Garcés ha asegurado este martes, en su presentación oficial como nuevo jugador del Elche CF, que está con muchas ganas de demostrar la calidad del jugador que deslumbró hace varias temporadas en la cantera del Atlético de Madrid. Llega cedido por el club colchonero y dispuesto aportar goles, que es lo que ha hecho durante toda su carrera.

Tuvo propuestas de varios equipos, ¿por qué se decantó por la oferta del Elche?

Es verdad que había interés de varios clubes, pero me decidí por el Elche por proyecto y la calidad de sus jugadores. Me informé y me hablaron muy bien de la ciudad, de la afición, de los jugadores… Estoy contento de haber venido y espero ayudar a conseguir los objetivos

¿Con quién habló sobre el Elche?

Sobre todo con San Román, que fue compañero mío en el filial del Atlético de Madrid. Me habló muy bien y ojalá salga una buena temporada.

En sus comienzos deslumbró en el Atlético de Madrid con sus goles y juego y luego ha tenido un bajón por la grave lesión que tuvo de rodilla. ¿Espera recuperar en el Elche su mejor versión?

Seguro que sí. De la lesión hace ya varios años y ya está totalmente superado. Ahora soy mejor jugador que antes de la lesión. Me curtió, era un niño y ahora soy un hombre. Quizas, tras esa lesión, estaría en otra situación y jugando en una categoría más abajo. Pero ya está olvidada y espero aportar mi mejor fútbol.

El Elche ha cambiado toda la delantera. Se fueron Boyé, Pere Milla y Ponce y ahora llegan usted y Sergio León…

Son tres grandes futbolistas, pero también hemos venido grandes jugadores. Vengo a aportar ganas, trabajo y, sobre todo, goles. Hay que trabajar mucho para conseguirlos, porque la Segunda División es muy complicada y dura. Ojalá tengamos suertes y podemos lograr todo lo que pretendemos.

¿Qué fue lo que le terminó de convencer del Elche?

La confianza que me ha demostrado, que ha sido enorme y yo tengo mucha más. Uno tiene que confiar. El Elche es un gran equipo, acaba de descender de Primera y el objetivo es el ascenso. Pero hay que ganárselo en el campo y eso no se gana por muchos nombres que tengas en la plantilla.

¿Cómo se encuentra físicamente? ¿Qué ha hablado con el entrenador?

Hablé con el míster y le dije que llevaba dos semanas entrenando al margen con un preparador físico, porque los jugadores que íbamos a salir del Atlético de Madrid estábamos un poco apartados. He trabajado durante la pretemporada con el primer equipo del Atlético y estoy a su disposición para lo que necesite, diez minutos, 15, 90 o uno. Lo voy a dar todo por este club.

¿Cómo se definiría como futbolista?

Me considero un delantero trabajador que se desmarca bien. Con muchas cualidades en el área, que es donde me siento cómodo. Tengo gol, aunque el año pasado no marque muchos. Toda mi vida he marcado, unos años más y otros menos. Espero que pueda marcar muchos con el Elche.

¿Podría jugar también en otras posiciones de la delantera o con dos puntas?

Sí. Estoy a disposición para donde me diga el míster. En cualquier posición de arriba me siento cómodo y estoy esperando con muchas ganas poder jugar y demostrarlo.