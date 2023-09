El Elche CF cerró el pasado viernes el mercado de fichajes de verano con las incorporaciones de Sergio León, Borja Garcés y Sergio Carreira. El club ilicitano dispone de dos fichas libres y podría firmar a algún jugador que se ha haya quedado en paro y esté sin equipo. El entrenador del cuadro franjiverde, Sebastián Beccacece, aseguró el pasado sábado, después del encuentro frente al Racing de Santander, que no estaba prevista la llegada de más jugadores y “con los que estamos vamos a tirar hacia adelante”. Algo que ha ratificado este martes Mauro Óbolo, miembro de la comisión de deportiva, durante la presentación de Sergio León y de Garcés.

“Vamos a seguir analizando perfiles de jugadores, pero no es una prioridad ocupar las fichas libres que tenemos. Estamos bien y estamos contentos con la plantilla que tenemos. Contamos con jugadores de nivel y con competencia en todas las líneas. Estamos muy contentos con el equipo que tenemos y estamos convencidos de que vamos a competir muy bien”, ha asegurado Óbolo.

El componente de la comisión deportiva ha explicado que en las últimas horas del mercado de fichajes intentaron firmar a un futbolista que pudiera jugar en ambas bandas, tras no poderse concretar la cesión de Fran Pérez del Valencia. Pero , al final, no pudieron cerrar nada que les convenciera. “Tratamos de encontrar un jugador de banda que nos diera más alternativas. No estamos apurados y, a pesar de disponer de dos plazas libres, estamos satisfechos y, ahora, vamos a seguir analizando futbolistas para un futuro”, ha incidido.

Mauro Óbolo ha descartado la posible llegada de un centrocampista que pueda actuar de pivote ante las lesiones de John Chetauya y de Cristian Salvador. “John muy pronto va a estar recuperado y Cristian Salvador ya ha entrenado hoy con el grupo. En esa posición estamos bien”.

El técnico argentino también ha comentado que, a pesar de las salidas de Lucas Boyé, Ezequiel Ponce y Pere Milla, ha cubierto bien esas bajas con las llegadas de Sergio León y de Borja Garcés. Y ha recordado que a pesar de contar con solo tres puntas específicos (Mourad, León y Garcés) también cuentan con el canterano Rodri Mendonza. “Estamos muy contentos con la gente joven, que está demostrando estar a la altura. Rodri ha venido formando parte del primer equipo y tenemos mucha confianza en él. Con lo que hemos fichado, no creemos que necesitemos más delanteros”.

Por último, Óbolo ha analizado lo que ha sido su primera experiencia en un mercado de fichajes en España y con el Elche. “Ha sido mi primera experiencia y ha sido un mercado duro, sobre todo en las últimas semanas. En las primeras también porque había ansiedad por fichar y todos queríamos tomar la mejor decisión. Hemos contado con el apoyo de Sergio (Mantecón) y de Cristian (Bragarnik), que tienen más experiencia y saben aguantar mejor los momentos de tensión”.