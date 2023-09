El presidente del Elche CF, Joaquín Buitrago, ha comparecido este miércoles, como es habitual cada año antes de la ofrenda de flores a la Patrona de la ciudad, y ha dado un repaso a la actual situación del equipo, a la salida de jugadores importantes como Lucas Boyé, Pere Milla o Ezequiel Ponce y ha asegurado que por mucho dinero que hayan ingresado en ventas no lo pueden gastar todo en fichajes de otros futbolistas, porque no garantiza el éxito.

¿Cómo está viendo al equipo en este arranque de campeonato?

A lo largo de estas primeras cuatro jornadas hemos visto como ese compromiso y ese esfuerzo ha ido creciendo y, aunque los resultados no hayan sido acordes con la imagen que hemos dado, todos sabemos que el camino a seguir es la imagen y lo que vimos el pasado sábado contra el Racing de Santander. Continuando con esa línea, los frutos, seguro, que no tardarán mucho en llegar. Este año afrontamos con mucha esperanza la temporada, el equipo está creciendo y está yendo de menos a más. Las últimas incorporaciones se tienen que ir acoplando poco a poco. Por las circunstancias del mercado, han llegado tarde y confío plenamente en la sabiduría y en la mano derecha del míster para ponerlos a punto en poco tiempo.

Después de los jugadores que se han marchado y los que han venido, ¿sigue viendo al Elche como un claro aspirante al ascenso?

Hemos trabajado para hacer un equipo muy competitivo para Segunda División. Y de los jugadores que hemos traídos, Sergio León es jugador con mucha hambre. Los demás que han venido (Borja Garcés y Sergio Carreira) han cubierto las posiciones de otros futbolistas que se han marchado. Igual nos falta cubrir alguna, pero, con la polivalencia de muchos de los futbolistas que tenemos, podemos cubrir todas las posiciones y afrontar con solvencia las supuestas expulsiones, lesiones y demás, que se puedan producir.

Quedan dos fichas libres. ¿Se plantean la posibilidad de firmar algún jugador que esté en el paro?

La comisión deportiva evalúa, ve las necesidades del equipo y mira si lo que hay libre se ajusta a nuestras necesidades y posibilidades económicas. Porque tampoco vamos a pagar más de lo que entendemos que vale un determinado jugador. Hay dos fichas libres, pero también podemos echar mano de chavales del filial, como está haciendo el entrenador, porque hay que darles salidas y ponerlos en el escaparate, porque son algunos de ellos de mucha calidad.

En algunos sectores de la afición, incluso lo ha manifestado el entrenador, hay cierta decepción porque se pretendía mantener la mayoría de la plantilla de la temporada pasada y, al final, con la salida de jugadores importantes siguen solo once. ¿Entiende que los seguidores puedan estar preocupados o con ciertas incógnitas sobre las posibilidades del equipo?

Yo creo que no. Pretendemos mantener el bloque de la pasada campaña, pero también hay aspiraciones personales de ciertos jugadores y, al final, no podemos luchar contra corriente. Hay futbolistas que le ofrecen contratos muchos más elevados de lo que cobran aquí y de lo que se trata es de hacer un grupo, de que estén todos unidos y vayan todos por el mismo camino. En ese sentido, hemos creado un equipo muy homegeneo y capaz de competir.

En el caso del Elche que ha recibido mucho dinero en concepto de traspasos y a nivel inversión no ha sido igual. ¿Cómo se explica que se han ingresado tanto y no se haya invertido todo o gran parte?

Muchas veces somos conscientes de que por tener una plantilla cara o una plantilla grandes figuras no vamos a obtener el éxito. El años pasado, en Segunda División, por ejemplo el Málaga, tenía grandes figuras y terminó descendiendo. Lo importante, dentro de lo que es el límite salarial, de lo que se trata es de evaluar lo que tenemos. Nosotros no nos hemos visto obligado a vender por necesidad como otros clubes, pero tampoco podemos decir que recibiendo unos ingresos tengamos que gastarlo todo, porque, muchas veces, no te garantiza que gastar dinero en determinados jugadores te vaya a garantizar el rendimiento.