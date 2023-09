El entrenador del Elche CF, Sebastián Beccacece, como no podía ser de otra manera, se mostró contento con el empate conseguido en Valladolid, sobre todo, por tal y como se ha había puesto el partido, después del gol de los pucelanos y la expulsión de Mario Gaspar.

“Vinimos con la intención de ganar, quedó claro con los primeros 30 minutos y tuvimos ocasiones para adelantarnos en el marcador. Tuvimos dos ocasiones de Nico Castro. Lamentablemente, la lesión de Borja (Garcés) influyó en nuestra idea juego y, después, a balón parado nos hicieron el 1-0 y durante los últimos 15 minutos de la primera parte no tuvimos la misma ambición. Luego tuvimos que jugar muchos minutos con uno menos y el equipo supo sacrificarse”, comentó el técnico del conjunto ilicitano a la conclusión del encuentro.

Sin querer hace leña del árbol caído, Beccacce se mostró preocupado por la expulsión de Mario Gaspar y aseguró que “es algo que no puede pasar”. “Mario es una excelente persona y gran profesional, pero no puede comenter esos errores, igual que no podemos cometer el error del primer gol a balón parado” , lamentó el preparador franjiverde.

Beccacece elogió que “empatamos rápido después de la expulsión y luego nos entregamos, nos esforzamos y también sufrimos. No es fácil jugar tanto tiempo con un futbolista menos”, indicó.

El entrenador del Elche también lamentó la falta de acierto y de efectividad en ataque que está teniendo su equipo en este comienzo de temporada. “Nos viene pasando que siendo superiores a los rivales no podemos marcar primero, luego encajamos y nos llega una sensación de impotencia por tener que empezar a remar de nuevo. El fútbol es un estado de ánimo. Después del 1-0 y la expulsión tuvimos mucha personalidad para jugar el partido y el equipo creció en la adversidad. Es algo que valoro mucho”, aseguró.

Por último, el técnico franjiverde se alegró por el gol de Sergio León. “Es importante para él, para el equipo y para todos”, destacó.