El secretario técnico del Elche CF, Sergio Mantecón, ha aprovechado este martes, la presentación de Sergio Carreira para hacer una balance del mercado de fichajes de verano y del comienzo de la temporada del equipo. Mantecón ha asegurado que están “contentos” con el trabajo realizado, que hay plantilla “para competir” y luchar por la parte alta de la clasificación y que el equipo tiene todavía “mucho margen de mejora”.

“Cuando un equipo desciende, a todo el mundo le gustaría mantener a la mayoría de los jugadores de Primera División. Pero le ha pasado también al Espanyol y al Valladolid, siempre hay jugadores que quieren salir. El mercado ser cerró después de las primeras tres jornadas y hemos tenido que estar atentos hasta el último día, por los movimientos de entradas y salidas que se estaban produciendo. Estamos convencidos de que contamos con un equipo competitivo. Hemos seguido las directrices de necesidades alineados con el entrenador. Nos hubiera gustado que siguieran más futbolistas de la temporada pasada, pero estoy convencido de que contamos con un equipo competitivo, con una plantilla que puede dar mucho más de sí y que tiene mucho margen de mejora como equipo”, ha comentado el madrileño.

A pesar de haber sumado solo cinco puntos de 25 posibles en las primeras cinco jornadas, el secretario técnico franjiverde está seguro que el Elche va a ir más. “Tenemos un margen de mejora importante. Hemos apostado por el modelo de juego que propone el entrenador, que en Segunda División no se suele ver mucho. Hemos realizado 13 incorporaciones, once fichajes más Salinas y Mourad, que han vuelto después de sus cesiones. Eso siempre lleva tiempo para acoplar a los nuevos. Estamos en un proceso de construcción y hay que tener tranquilidad. Hay plantilla con opciones de hacer un gran campeonato y para competir y estar por los puestos altos de la clasificación. El mejor Elche está todavía por ver. La competición no para y hay urgencia y tenemos que ir puntuando para no descolgarnos de la parte alta, porque estoy convencido de que vamos a ir a más”.

Mantecón ha señalado que les hubiera gustado traer algún jugador más. “Estuvimos mirando para traer un central derecho más. Pero las posibilidades que habían no igualaban o mejoraban lo que teníamos”. Y en cuanto al cambio de delanteros, con las salidas de Lucas Boyé, Pere Milla y Ezequiel Ponce y las llegadas de Sergio León y Borja Garcés ha indicado que “hemos traído buenos delanteros y contamos con jugadores como Óscar Plano o Nico Castro que también pueden jugar como segundo punta”.

Por último, el secretario técnico ha reconocido los problemas en las áreas que está teniendo el Elche en las primeras jornadas: “Si algún déficit hemos tenido en estos primeros partidos han sido en las dos áreas. A nivel defensivo no nos han creado mucho y no hemos sufrido muchos, pero nos han penalizado los errores. Y a nivel ofensivo, debemos mejorar. Llegamos muy bien a la líneas de tres cuartos, pero nos falta ese último pase, más calidad y tener a más gente en el área. Por eso he dicho que tenemos todavía mucho margen de mejora. El equipo domina los partidos y nos falta un poco más de contundencia defensiva. El gol no nos preocupa, porque tenemos a jugadores que han marcado toda su carrera y, seguro, que van a llegar”.