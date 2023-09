El entrenador del Elche, Sebastián Beccacece, sabe que el partido de este domingo (18.30 horas) es clave para medir las aspiraciones del equipo. Y también que el debate en la afición está en que el club franjiverde está por encima de todos en límite salarial, pero muy abajo en la tabla. Estos dos han sido los principales asuntos tratados por el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro.

El Elche, líder en tope salarial

“Esta no es mi responsabilidad, pero por no esquivar una pregunta, voy a responderles: He consultado con la dirección deportiva y económica sobre el asunto y me han explicado que hay un límite producto de ciertas ventas que se hicieron sobre la finalización del mercado. También porque estaban contemplados los salarios de jugadores que se han marchado. Lo positivo de esto es que tenemos una buena disponibilidad de caja y para mitad de temporada podremos salir a buscar incorporaciones”.

Su responsabilidad

“A mí, como entrenador, me ocupa y me corresponde trabajar con los que están. Entiendo lo que se genera alrededor de estos datos. Yo no voy a poner excusas. Voy a dar todo lo que tengo con los futbolistas de los que dispongo, que también se están comprometiendo al máximo. Me enfoco todo el tiempo en ser lo que más atacamos, generamos, construimos…”.

Construcción versus efectividad

“Soy consciente de que el que menos ataca tiene siete puntos más que nosotros. El fútbol también es eficacia. Generamos mucho y concretamos poco, pero confío en mis futbolistas porque me lo demuestran día a día. Tengo que sentir, creer y enfocarme en que los que tengo son los mejores”.

¿Es justa la sanción a Mario Gaspar?

“Lo de Mario ha sido una pena porque cuando ha jugado nos ha dado seguridad en posición de central o como pivote. Me enojé mucho con él porque son cosas que cuestan aceptar. Pero el jugador también estaba muy enfadado consigo mismo. Solo ha sufrido dos expulsiones en toda su carrera. Comprendí el dolor que sentía al saber que se había equivocado. Rápidamente lo reconoció y pagará también su multa interna. Lo comprendemos. Los errores también forman parte del fútbol y es un chico al que quiero mucho porque es un gran profesional y una gran persona. Sabe que eso no le va a volver a pasar. No solo porque nos perjudicara en el partido. Ahora va a estar dos encuentros fuera. Y es importante su presencia. Él lo sabe".

¿Qué otras bajas tiene el equipo?

Al margen de Mario Gaspar, John y Borja Garcés, por su lesión muscular. Josan trabajó con normalidad en el día de hoy y creo que va a ser una posibilidad concreta para el partido del domingo. Por lo menos es lo que manifestó hoy”.

¿Mourad o Sergio León como titular?

“Poner a uno u otro no cambia mucho la forma de jugar de nuestro equipo. Los tres delanteros que tenemos son jugadores que pueden ir al espacio. Y es lo que nos gusta a nosotros. La decisión fue que iniciara Mourad la temporada. Después participó Sergio León. Más tarde, por su juventud pensamos en Borja Garcés de inicio ante el Valladolid y que Sergio León entrara después con el rival más desgastado. Hay miles de aspectos que un entrenador debe tener en cuenta de cara a afrontar un partido como el del domingo para tratar de equilibrar y compensar”.

Ante las bajas, ¿puede contar con Diego González?

“Diego es un jugador que está bien considerado. Siempre buscamos poner a los que creemos conveniente en cada partido, según las necesidades. A veces preferimos jugar con dos centrales naturales. Otras veces uno de ellos puede servirnos más para hacer el doble pivote. A veces necesitamos a tres centrales bien definidos. O tres con un lateral. Por eso no hablo de nombres propios. No descartamos la opción de dos o tres centrales en determinados momentos. Son variables que vamos manejando y las probamos en la semana. Obviamente. Todos los jugadores están disponibles y que jueguen más o menos depende de lo que nosotros decidimos para cada encuentro”.

¿El del domingo es un buen test para calibrar cómo está el Elche?

"Efectivamente. Y también una oportunidad para demostrar nuestro trabajo. El rival es un equipo muy efectivo, que lo está haciendo muy bien y no necesita tener el balón para generar peligro, ni construir. Sabe sufrir, defender. Ha ganado todos sus partidos fuera. Ha convertido goles. El del domingo es un desafío muy lindo porque nos va a exigir una concentración extrema no solo en la finalización de los ataques, en ser más efectivos como lo es el rival, sino también estar en un estado muy alerta en campo abierto. Si te dan el balón algo hay que hacer. Este rival se siente muy cómodo y lo hace muy bien con un estilo muy característico y muy efectivo. Será una tarea muy importante para nosotros ver si podemos ir a nuestro juego y conseguir un buen resultado”.

¿Qué le pide a la grada?

"Como siempre digo, no les puedo pedir nada. Para mí, saber que vienen y dan su voto de confianza y acompañan y creen en el sueño… Uno trabaja también eso, que los chicos puedan representar de forma noble y comprometida esa manera tan linda que el aficionado tiene de sentir su equipo. No puedo pedirles nada. Sólo agradecerles y decirles que como conductor y guía del día a día, los chicos lo buscan y trabajan. Están muy comprometidos. Sólo puedo agradecerles su apoyo. Nosotros recibimos su buena vibración. El día que vea que alguien no se compromete con esta institución como se merece lo haré saber. Pero veo futbolistas valientes y comprometidos. Hoy nos falta esa tranquilidad para convertir lo mucho que generamos y que los resultados nos generen confianza. Todo equipo necesita de victorias y si pueden ser seguidas mejor. Tenemos que seguir creciendo. Es el camino a seguir”.

¿Lo ha visto así en los entrenamientos de la semana?

Efectivamente. Hemos estado trabajando varias tácticas y probando diferentes futbolistas porque tenemos bajas y lesiones. La competitividad interna cada vez progresa, mejora… Hay jóvenes que lo están haciendo muy bien en el filial y eso eleva el nivel de todos. Y eso es fundamental. Estamos en ese crecimiento. Cada vez nos exigimos más”.