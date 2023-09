El entrenador del Elche CF, Sebastián Beccacece, se ha mostrado “feliz” por el triunfo que ha conseguido su equipo este domingo, frente a un Leganés, que llegaba al Martínez Valero con una espectacular racha de cuatro victorias en los últimos cuatro partidos, en los que no había recibido ningún gol. El tanto de Sergio León en el primer tiempo sirvió para derrotar a los pepineros y permite al conjunto franjiverde continuar escalando puestos en la clasificación.

“Estoy feliz, porque el equipo muestra la idea de juego a la que nos tiene acostumbrados. El primer tiempo brillante y hemos tenido situaciones claras para marcar algún gol más. Arriesgamos mucho, jugando contra un equipo que cuenta con las mejores transiciones defensa-ataque del campeonato. Cuando pasa el tiempo y te vas cansando es difícil mantenerse así los 90 minutos. Pero el equipo tuvo carácter, combatió, es cierto que al final faltó algo de tranquilidad. Pero sufrir es parte del juego”, comentó después del partido el técnico argentino.

Beccacece quiso felicitar "a este grupo de futbolistas por todo el esfuerzo que realizan en el terreno de juego. Nico Fernández ha levantado a la gente de sus asientos, el equipo ha presionado. Nos tenemos que quedar con eso. Sabemos la complejidad que tiene la Segunda División y es el cuarto partido que sumamos puntos. Arrancamos mal el campeonato, pero vamos mejorando y todo tiene un proceso", valoró el entrenador del Elche.

El técnico del conjunto ilicitano también se mostró "contento" por jugadores como Diego González, quien frente al Leganés ha disputado sus primeros minutos de la temporada. Salió en el minuto 57 sustituyendo al lesionado Álex Martín. "Estoy contento por Diego, es de los que menos ha jugado. No solo esta temporada, también desde que llegamos. Ha tenido capacidad para sobrellevar la situación, entrar y rendir. Es algo que valoro, porque cuando un futbolista no juega siente que su entrenador no lo quiere, por más que no sea el caso. Cuando necesitamos su presencia, su juego aéreo, su naturalidad, él va a estar y va a responder como ha hecho”, destacó sobre el futbolista gaditano.

Por último, Beccacece también se mostró contento por haberle dado una alegría los más de 16.000 aficionados que se han dado cita en el estadio Martínez Valero. “Estamos contentos de que se vayan felices. Si el equipo gana, la semana es diferente. En lo particular, sé que me viejo estará orgulloso desde arriba. Estoy emocionado por eso, igual que mi hijo haya podido ver que el Elche juegan bien al fútbol”.